Venezuela | procura generale chiede divieto di espatrio per Guaidò

Venezuela - il procuratore di Caracas : vietare a Guaidò di lasciare il Paese - congelare i suoi conti : Gli Usa vogliono stringere Maduro in una tenaglia, mentre l'Onu conferma 40 morti e 850 arresti solo nell'ultima settimana: da una parte Washington cerca di asfissiare l'economia di un Paese gia' ...

Il procuratore generale del Venezuela - alleato di Maduro - ha chiesto alcune misure cautelari contro Juan Guaidó : Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha chiesto alla Corte suprema Venezuelana che approvi alcune misure cautelari contro Juan Guaidó, leader dell’opposizione che la scorsa settimana si era autoproclamato presidente del paese. Sia Saab che il Tribunale supremo

Venezuela - la Procura generale chiede misure restrittive per Guaidò : non lasci il Paese : Il Procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha chiesto oggi che, a seguito di un'indagine preliminare realizzata dal Pubblico ministero sui disordini avvenuti in Venezuela negli...