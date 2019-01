Spazio | arriva ' Prisma' il satellite made in Italy dagli occhi diversi

Teatro Novafeltria - Spazio agli spettacoli per le scuole - giovedì 17 arriva Roberto Mercadini : 'Diventare grandi è un gioco da ragazzi' per il Teatro Sociale Novafeltria che sceglie all'interno della sua stagione di proporre spettacoli per studenti e insegnanti delle scuole elementari e medie con la collaborazione di Arcipelago Ragazzi e ATER_Circuito Regionale Multidisciplinare. Il primo appuntamento è previsto per ...