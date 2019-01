Posti per assistenti di lingua italiana all’estero 2019/20: domande, requisiti e scadenza

scuolainforma

: Da che pulpito! I posti di lavoro calano, la produzione crolla, ma Salvini pensa solo a calpestare legge e diritti… - TNannicini : Da che pulpito! I posti di lavoro calano, la produzione crolla, ma Salvini pensa solo a calpestare legge e diritti… - lucianonobili : Dopo 8 mesi di sequestri di donne e minori, posti di lavoro persi, blocco di opere, cancellazione del #REI, epurazi… - DeBortoliF : “Avremo un milione di posti in più col reddito di cittadinanza” azzarda il suo autore, l’economista vicino al M5S P… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Con la nota 1118 del 17 gennaio, il Miur ha comunicato il numero deicome assistente diall’estero (numero provvisorio), per l’a.s./2020. Iper l’anno in corso, possono dare un’idea di quelli che saranno disponibili per il prossimo: Austria: 34 – Belgio (francese) – 3. Francia: 154 – Germania: 27 – Irlanda: 9 – Regno Unito: 9 – Spagna: 22.per essere assistente diall’estero Iper poter presentare domanda di assistente diall’estero, anche per l’anno scolastico/20 sono:a) essere cittadini italiani b) aver conseguito entro il 18 febbraio un diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nella Tabella l della nota in allegato c) avere meno di 30 anni d) non essere già stato assistente di ...