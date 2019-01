Nobel Pace | 520 000 firme per Lula

Lasciate in pace Jim Watson - Nobel per il Dna che teorizza l'inferiorità dei neri : Si diede alla politica e alla gestione dei business scientifici, guidando con una certa arroganza la nascita del Progetto genoma umano. Anche nella scoperta della doppia elica il suo ruolo creativo ...

Donna del Donbass curata in Italia candidata al Nobel della Pace - : Il giorno 18 gennaio nella Camera dei Deputati a Roma è stata ufficialmente presentata la candidatura di Anna Tuv al premio Nobel per la Pace. Anna Tuv è la giovane mamma di Gorlovka , città del ...

Nobel Pace - in Congo è catastrofe Mukwege lancia appello al mondo - lo affida a docente dell'Aquila : Pescara - "La situazione in Congo è catastrofica. È in atto una spirale di violenza senza precedenti. Chiudere gli occhi davanti a questo dramma significa esserne complici". Questo il drammatico appello lanciato alla Comunità internazionale dal premio Nobel per la Pace 2018, Denis Mukwege. Il medico che vive nell'ospedale in Congo, dove cura le donne stuprate, ha affidato il documento al docente dell' ...

Premio Nobel Pace - in Congo è catastrofe : ANSA, - PRATOLA PELIGNA, L'AQUILA,, 14 GEN - "La situazione in Congo è catastrofica. È in atto una spirale di violenza senza precedenti. Chiudere gli occhi davanti a questo dramma significa esserne ...

AL VIA LA 12ESIMA EDIZIONE DI ''STRADE'' : NUOVE PROPOSTE DEL TEATRO AL NobelPERLAPACE : Per gli spettacoli della rassegna , ingresso 10 euro, saranno attive le prevendite presso la libreria Polarville, in via Castello all'Aquila. Al termine degli spettacoli ci sarà il consueto incontro ...

CAMPAGNA DI RICHIESTA DEL PREMIO Nobel PER LA PACE 2019 AL PAESE DI RIACE : ... Recosol, Municipio VIII Roma, Comunità di base San Paolo, Left, ARCI Roma, Comuni Virtuosi, CISDA, Noi siamo Chiesa, ISDEE, Festival «Roma incontra il mondo 2019».

Ben Affleck - beneficenza in Congo : l'abbraccio con il premio Nobel per la pace 2018 Denis Mukwege : Ben Affleck è stato ricevuto a Bakavu dal medico e attivista Congolese Denis Mukwege, premio Nobel per la pace nel 2018 e fondatore dell'ospedale Panzi, che ha tratto in salvo più di 18mila donne ...

Nobel per la Pace - candidiamo Mimmo Lucano e ricordiamo all’Italia che si deve resistere : La nostra Italia è a rischio di diventare un Paese canaglia. Non certo per le immaginarie trasgressioni del verbo neoliberista che secondo alcuni politici fantasiosi avrebbe commesso con la recente misteriosissima e pessima (per quanto se ne può sapere) manovra finanziaria. Non certo per le gabole studiate ad arte dallo stato maggiore dei Cinquestelle per carpire i voti di ambientalisti e pacifisti, che oggi devono sorbirsi gli F-35, ...

Nadia Murad - il Nobel per la Pace : 'Mio nipote nell'Isis mi minacciò di morte' - Sky TG24 - : La 25enne yazida svela nuovi dettagli delle violenze dello Stato islamico sul suo popolo in Iraq. E di suo nipote racconta: "Aveva 11 anni quando fu sequestrato e lo allontanarono dalla sua famiglia. ...

Nadia Murad - premio Nobel per la Pace : «Mio nipote di 11 anni combatte per l'Isis e ha promesso che mi ucciderà» : A Doha tv e radio erano in diretta per trasmettere le sue parole. Ed è arrivata la dichiarazione choc , che ha fatto subito il giro del mondo: 'Anche mio nipote è stato arruolato nell'Isis a 11 anni e gli hanno fatto il lavaggio del cervello: ho provato a parlarci, ma mi ha risposto che se avessi insistito mi avrebbe ucciso'. È questa ...

Nadia Murad - Nobel per la Pace : 'Mio nipote combatte per l'Isis e ha detto che mi ucciderà' : A Doha tv e radio erano in diretta per trasmettere le sue parole. Ed è arrivata la dichiarazione choc, che ha fatto subito il giro del mondo: 'Anche mio nipote è stato arruolato nell'Isis a 11 anni e gli hanno fatto il lavaggio del cervello: ho provato a parlarci, ma mi ha risposto che se avessi insistito mi avrebbe ucciso'. Nobel ...

