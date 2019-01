Mario Serpa segue l’ex di Claudio Sona e viene criticato sui social

lanostratv

: J che insultò Mario Serpa pure con discorsi classisti C'È CHI COMPRA E CHI IMPACCA Ma Serpa è così pieno di odio,… - vivailnatale : J che insultò Mario Serpa pure con discorsi classisti C'È CHI COMPRA E CHI IMPACCA Ma Serpa è così pieno di odio,… - nonerocosi : @martiina1995 ah beh sono due anni che qui si difende claudio e si nega l'evidenza e il male fatto a mario e adesso… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #MarioSerpa e la mossa social che non ti aspetti: ecco cos’è successo! (#UeD #TronoClassico… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)nella bufera: su Instagraml’ex diSta facendo molto discutere l’ultimo gesto fatto suida. L’attuale opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne ha iniziato a seguire su Instagram Juan Fran Sierra, ex compagno die protagonista della nuova edizione di Riccanza su Mtv. Come riportato dal sito IsaeChia, il gesto non è passato inosservato ai fan dell’ex coppia e a quelli di. Durante il trono disono saltate fuori diverse segnalazioni relative al rapporto con Juan Sierra, accuse rivolte all’ex tronista di aver portato avanti un trono finto in quanto ancora sentimentalmente legato a lui. Dopo essersi lasciati per un breve periodo,sono tornati insieme per poi lasciarsi di nuovo. Alla base della loro decisione, all’epoca piovuta dal cielo all’improvviso, ci ...