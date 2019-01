La madre del piccolo Giuseppe | ucciso a Cardito | Quella sera l' ho messo sul divano

Sparò a Vannini - pena ridotta L'ira della madre : "Vergogna" : Roma Ucciso due volte, anzi tre. E in aula scoppia la protesta dei genitori della vittima. 'Che giustizia è mai questa? - urlano amici e parenti - Oggi Marco è stato ammazzato ancora. Prima con un ...

Omicidio Marco Vannini - in appello pena ridotta da 14 a 5 anni per Ciontoli. La madre del ragazzo : ‘Uno schifo - vergogna’ : Da 14 a 5 anni di carcere. In secondo grado è stata più che dimezzata la pena per Antonio Ciontoli, condannato per la morte di Marco Vannini, il 21enne deceduto il 18 maggio del 2015, a Ladispoli nei pressi di Roma. Una dinamica da sempre molto controversa quella che ha portato alla morte del ragazzo, colpito da un colpo di pistola sparato in circostanze mai del tutto chiarite da Ciontoli, militare di carriera (è un sottufficiale della Marina ...

Bambino ucciso dal compagno della madre che confessa “Avevano rotto il lettino nuovo”. La sorella fuori pericolo : Noemi è fuori pericolo, ma quello che ha vissuto domenica pomeriggio difficilmente riuscirà a lenirlo come accadrà per il colpi ricevuti, le botte, le percosse, i colpi di scopa ricevuti da quell’uomo che lei chiama “papà”: “Andate a prendere mio fratello, lo sta picchiando mio padre”. Queste le sue prime parole una volt arrivata in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli. Noemi ha 8 anni e forse ancora non le ...

Cardito - bimbo ucciso a bastonate : fermato il compagno della madre : Ci sarebbe una mancanza di attenzioni alla base dell’omicidio del piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni ucciso a Cardito, in provincia di Napoli, dal compagno della madre. Il giovane ventiquattrenne di origini tunisine, Tony Sessoubti Badre, avrebbe colpito a bastonate fino alla morte sia Giuseppe che la sorellina Noemi, di 8 anni, ferita brutalmente ma sopravvissuta. Ed è stata proprio la testimonianza della bambina ad incastrare l’uomo. Secondo ...

