Commento sulla Nemzeti Bajnokság I (Lega Nazionale I) ungherese

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) di Giuseppe LivraghiSabato 2 febbraio riprenderà, dopo la pausa invernale, la massima divisione del campionato, la cui denominazione ufficiale è “I”, cioèI. Tale competizione, composta da 12 compagini, ha la particolarità che ogni sodalizio affronta tutti gli altri in un girone all’italiana “sui generis”: non due volte (andata e ritorno), non quattro (come accade, ad esempio, in Croazia, ove le compagini si affrontano due volte in casa e due in trasferta), ma tre, per un totale di 33 giornate.Essendo giunti alla diciottesima giornata (sabato si disputerà la diciannovesima), si è già superato il “giro di boa”, con in vetta il Ferencváros di Budapest, con 39 punti frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte: i “Fradi” (questo il soprannome del club bianco-verde) sono la compagine più titolata d’Ungheria, nonché ...