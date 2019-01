Calciomercato | il Crotone segue Messias | Evans e Petris | si cerca anche una punta RUMORS

Calciomercato Crotone - arriva Samuel Mraz [FOTO] : Il Football Club Crotone comunica di aver acqusiito a titolo temporaneo dall’Empoli Fc le prestazioni sportive del calciatore Samuel Mraz. Nato a Malacky (Slovacchia) il 13 maggio 1997, Samuel è un attaccante, capocannoniere della Fortuna Liga (Serie A slovacca) nella scorsa edizione. Nei primi sei mesi di questa stagione, Mraz ha indossato la maglia dell’Empoli segnando anche una rete all’esordio nel massimo campionato italiano. Lo scorso ...

Calciomercato Crotone - Pettinari è un calciatore rossoblu : “Il Football Club Crotone annuncia il ritorno in rossoblù di Stefano Pettinari, acquistato a titolo temporaneo dall’Unione Sportiva Lecce. Una maglia, quella pitagorica, che ha segnato la storia calcistica di Pettinari: sono infatti ben 96 le sue presenze condite da 17 reti, 9 delle quali messe a segno nella stagione 2013/14 quando i rossoblù centrarono per la prima volta i playoff per la massima serie. Stefano nella passata stagione ...

Calciomercato Crotone - è fatta per Machach : Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 dal Carpi Fc 1909, con l’avallo della SSC Napoli, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zinedine Machach. Nato a Marsiglia il 5 gennaio 1996, Zinedine vanta 31 presenze in Ligue 1 con le maglie dell’Olympique Marsiglia e del Tolosa. Giocatore molto duttile, può agire da centrocampista, trequartista o attaccante, è dotato ...

Calciomercato Serie B : caso Pettinari - il Crotone rischia la beffa - tante ufficialità : Il Calciomercato di Serie B torna a far parlare di sé. Ieri sono state tante le ufficialità per le società della cadetteria: l'Ascoli ha preso il trequartista Chajia, Cosenza e Venezia hanno rafforzato la loro difesa con gli arrivi di Hristov e Fornasier. Ufficiale anche il colpo del Carpi che dall'Udinese ha preso il giovanissimo centrocampista Coulibaly. Calciomercato, situazione Pettinari: il Venezia insidia il Crotone L'attaccante del Lecce ...

Calciomercato Crotone - ufficiale : preso il centrocampista Gomelt : Crotone - Tramite una nota, il Crotone ha annunciato "di aver acquisito a titolo definitivo dalla Dinamo Bucarest il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Tomislav Gomelt " . Classe 1995, ...

Calciomercato Crotone - ufficiale : Gomelt firma fino al 2021 : Crotone - Tramite una nota, il Crotone ha annunciato "di aver acquisito a titolo definitivo dalla Dinamo Bucarest il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Tomislav Gomelt " . Classe 1995, ...

Calciomercato : il Lecce 'ripiomba' su Ceravolo - Pettinari-Crotone niente accordo (RUMORS) : Il Calciomercato del Lecce torna a riaccendersi. Nel match contro il Benevento è apparsa evidente una mancanza in attacco: serve una prima punta che possa agevolare i giallorossi in zona realizzativa e che possa anche far rifiatare La Mantia. Trattative Lecce All'inizio del Calciomercato si era parlato di Ceravolo, ma dopo il forte interesse di Benevento e Cremonese il Lecce aveva virato su altri obiettivi: Tumminello e Pucciarelli su tutti. ...

Calciomercato Crotone - è fatta per l’arrivo di Spolli [FOTO] : “Il Football Club Crotone mette a segno un gran colpo per il reparto difensivo! La Società pitagorica comunica infatti di aver acquisito a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto in caso di salvezza, dal Genoa Cfc le prestazioni sportive del calciatore Nicolas Spolli. Il difensore argentino, che il prossimo 20 febbraio compirà 36 anni, porta esperienza e qualità al servizio della squadra pitagorica e nel suo curriculum vanta quasi ...

Calciomercato : a Crotone arriva Pettinari - per il Lecce spunta Ajeti - Foggia-Leali sì : Il Calciomercato è entrato nella sua fase più calda. Da sempre gli ultimi giorni della sessione di mercato, sia quella estiva o quella invernale, sono quelli che regalano più emozioni agli amanti del calcio e agli appassionati di Calciomercato. Finora in serie B sono state pochissime le trattative importanti chiuse: solo tanti prestiti di giovani calciatori e pochi "grandi arrivi" in cadetteria. Tra questi ultimi, si segnala il passaggio del ...

Calciomercato Crotone - Stoian saluta : risoluzione consensuale : Crotone - Adrian Stoian non è più un calciatore del Crotone . È ufficiale, infatti, la risoluzione consensuale anticipata del contratto tra club e calciatore, in scadenza a giugno 2019. Questa la nota ...

Calciomercato Crotone - è fatta per Tripaldelli [FOTO] : Calciomercato Crotone – Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tripaldelli. Il giocatore arriva a titolo temporaneo dall’Unione Sportiva Sassuolo Calcio. Nato a Napoli il 9 Febbraio 1999, Alessandro può essere impiegato come terzino sinistro o esterno, è abile in entrambe le fasi di gioco ed è dotato di ottime capacità di resistenza, forza e abilità nel ...

Calciomercato Crotone - ufficiale : preso Tripaldelli dal Sassuolo : Crotone - Il Crotone riparte da Alessandro Tripaldelli : il terzino sinistro classe '99, di proprietà del Sassuolo ma che ha militato nella prima parte di questa stagione in Olanda al PEC Zwolle , si ...

Calciomercato Crotone : scambio con l'Udinese - può arrivare Balic e partire Rohden (RUMORS) : La stagione della pronta rinascita che sembra assumere sempre più i contorni di un'annata fallimentare. Il Crotone, penultimo in classifica, prova a ripartire dal mercato di Gennaio per riuscire ad apportare alla rosa quei correttivi utili a riprendere il suo cammino e tentare la scalata ad una classifica difficile. Completamente rivisti i programmi societari che vedevano in estate proprio i rossoblu favoriti per la vittoria finale del torneo ...

Calciomercato - Crotone : si valuta Spolli - cessione vicina per Stoian (RUMORS) : Pausa invernale per il calcio italiano dopo aver mandato in archivio il girone di andata dei tornei di Serie A e Serie B. Il nuovo anno porta in dote l'inizio del Calciomercato, che proprio nelle scorse ore ha preso il via in linea ufficiale, concentrando le attenzioni di addetti ai lavori e tifosi. Un periodo dell'anno tradizionalmente dedicato alle riflessioni per le varie società calcistiche, tra le quali compare il Crotone, formazione in ...