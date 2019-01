Scuola, in Sardegna si vota e i precari storici si danno appuntamento a Cagliari

scuolainforma

(Di martedì 29 gennaio 2019)Comunicato Stampa AnDdlIl 14 febbraio si terrà una nuova assemblea organizzata da Uilin collaborazione con l’Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori. Sarà assemblea regionale di 4 ore e l’invito sarà rivolto aima anche ai docenti di ruolo interessati ad approfondire la tematica del pensionamento con la cosiddetta “Quota 100”, oltre che al personale ATA. L’è dalle 10 alle 14 presso l’aula magna dell’IIS Giua in via Montecassino a“Confrontandomi con il segretario regionale Giuseppe Corrias UILRuami sono nuovamente imbattuto in una situazione che ha dell’incredibile – commenta il professor Pasquale Vespa, Coordinatore Uildella Campania e presidente AnDDL – Migliaia diusati annualmente da Terza fascia ...