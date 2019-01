Riccardo Guarnieri tra Pamela e Stefano | critiche per il cavaliere | lei confusa

Trono Over Uomini E Donne : Ida Platano è tornata. La reazione di Riccardo Guarnieri… : Trono Over, Ida Platano torna a Uomini e Donne: Gianni Sperti contento, la reazione di Riccardi Guarnieri Ida Platano torna ufficialmente a far parte del Trono Over di Uomini e Donne nel corso della... L'articolo Trono Over Uomini E Donne: Ida Platano è tornata. La reazione di Riccardo Guarnieri… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Il Paradiso delle Signore - spoiler 29 gennaio : Riccardo Guarnieri negli affari di famiglia : La puntata di domani, martedì 29 gennaio, de Il Paradiso delle Signore sarà caratterizzata dalla volontà di Umberto Guarnieri di inserire far entrare Riccardo negli affari di famiglia. Il potente imprenditore ritiene che questo sia il modo migliore per spronare il figlio e aiutarlo a disintossicarsi dalla dipendenza degli antinfiammatori oppiacei, di cui il ragazzo soffre ormai da mesi. Marta e Adelaide, però, non saranno della stessa ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Roberta Di Padua anche da Riccardo Guarnieri : Le prime due puntate della settimana dedicate al Trono Over di Uomini e Donne hanno concesso ampio spazio a Roberta Di Padua e alla sua frequentazione con alcuni cavalieri. Oltre allo scontro che ha visto come protagonista Pamela, delusa per il comportamento di Stefano, Roberta ha ammesso di avere incontrato anche Riccardo Guarnieri, precisando di volerlo continuare a vedere. L'ex di Ida Platano, tornato nel parterre maschile dopo la fine del ...

Uomini e Donne anticipazioni, è già finita tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri? Parla la dama del Trono Over A Uomini e Donne, al Trono Over, ultimamente abbiamo visto sempre più spesso Roberta Di...

Uomini e Donne - dramma continuo per Roberta Di Padua : umiliata anche da Riccardo Guarnieri : Le ultime anticipazioni su quanto accadrà al Trono Over di Uomini e Donne, regno di Maria De Filippi, sono davvero clamorose. Si parla di Roberta di Padua e delle sue frequentazioni, che hanno sempre avuto esiti disastrosi. Ultimamente la dama era stata avvistata a Taranto in compagnia di Riccardo G

Trono Over : Riccardo Guarnieri lascia Roberta? Lo sfogo di lei : Riccardo Guarnieri e Roberta del Trono Over si sono lasciati? La rivelazione Riccardo Guarnieri, come tutti sapranno bene, ha lasciato mesi fa Ida Platano. Motivo per cui l’uomo ha deciso di tornare al Trono Over alla ricerca dell’anima gemella. E in questa circostanza ha conosciuto Roberta di Padua, con la quale è uscito già varie volte. Purtroppo però pare che le cose tra i due non stiano andando bene. Cosa è successo? Poco fa ...

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne e Gemma lo critica : Uomini e Donne: Gemma Galgani contro Riccardo Guarnieri In quest’ultima puntata di Uomini e Donne c’è stato un ritorno che ha acceso gli animi dei tanti spettatori a casa. Difatti Riccardo Guarnieri, dopo la fine della sua storia d’amore con Ida Platano, ha deciso di tornare nel popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi alla ricerca dell’anima gemella. Il suo ritorno, ovviamente, ha anche scatenato ...

Trono over - Ida è acqua passata : Riccardo Guarnieri beccato con un’altra dama : Colpo di scena! Ricordate Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Fino a poco tempo fa erano una delle coppie più in vista e chiacchierate del Trono over di Uomini e Donne. I due hanno anche partecipato a Temptation Island Vip per provare a rafforzare la loro storia d’amore ma è andata male. E così pochi mesi fa Riccardo ha mollato Ida, che invece si è sempre detta ancora innamorata di lui nonostante i continui litigi. Ma il cavaliere sembra davvero ...

U&D : Gianluca attacca Roberta dopo l'avvistamento con Riccardo Guarnieri : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Riccardo Guarnieri, indubbiamente uno dei protagonisti assoluti del trono over. Proprio quest'ultimo avrebbe dimenticato Ida Platano con Roberta Di Padua come segnalato da Isa e Chia. Un avvistamento che non è piaciuto affatto a Gianluca Scuoto, il quale si è scagliato come ...

Trono Over - Riccardo Guarnieri frequenta Roberta : Gianluca s’infuria : Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne insieme a Roberta: Gianluca sbotta Riccardo Guarnieri, alcuni giorni fa, è stato sorpreso camminare per le strade di Castellana Grotta con una donna. Quella donna era la dama del Trono Over di Uomini e Donne Roberta Di Padua. Un avvistamento che ha creato un polverone mediatico. Il motivo? Lei, fino a pochi giorni fa, ha frequentato Gianluca. E quest’ultimo, dopo essere venuto a conoscenza di questa ...

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri bacia una donna? (FOTO) : Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne: baci e abbracci con una donna Riccardo Guarnieri, una volta finita la storia con Ida Platano, non è certo stato con le mani in mano. Difatti l’uomo è stato sorpreso varie volte in dolce compagnia. E poco fa la pagina instagram SpySee ha fatto un’altra segnalazione su di lui con tanto di foto (disponibile a fondo articolo). Di cosa si tratta? In pratica la pagina del social fotografico ha ...

Trono Over - Riccardo Guarnieri di nuovo nel cast : la reazione di Ida : Riccardo Guarnieri tornerà al Trono Over? Parla Ida Platano Riccardo Guarnieri e Ida si sono lasciati. Difatti l’uomo, giusto qualche puntata fa del Trono Over, ha confessato di essere stufo di litigare con quest’ultima. Per tale ragione ha annunciato la decisione di dirle addio. Da quel momento Riccardo è stato avvistato insieme ad altre donne, mostrando un po’ a tutti di aver voltato pagina. Ma non è finita qua perchè in ...

Trono Over : Riccardo Guarnieri insieme alla nuova fidanzata (FOTO) : Riccardo Guarnieri del Trono Over al ristorante con un’altra (FOTO) Riccardo Guarnieri è stato sorpreso a cena con un’altra donna. Difatti poco fa il blog News UeD ha pubblicato sul suo profilo instagram l’immagine dei due impegnati ieri sera a cenare in un noto ristorante della Capitale. Una foto, che ha creato immediatamente un bel polverone mediatico. Infatti sono stati tanti i fan del popolare dating, dopo aver visto quella ...

Uomini e Donne Over. Ecco la Nuova Fiamma di Riccardo Guarnieri! : Gli spettatori di Uomini e Donne Over hanno assistito alla chiusura della storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Spunta una foto con la Nuova Fiamma di lui. Scopriamo chi è la Nuova Fiamma di Riccardo! Gli spettatori di Uomini e Donne Over hanno assistito alla fine di una storia tra due protagonisti. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo un lungo e tormentato periodo, e nonostante siano usciti indenni ...