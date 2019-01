Pisa | consigliere comunale resta seduto durante minuto di silenzio per le vittime della

Pisa - resta seduto per il minuto di silenzio per la Shoah : consigliere comunale della Lega espulso (dal presidente della Lega) : A ottantuno anni dall’emanazione delle leggi razziali c’è ancora chi si rifiuta di commemorare le vittime della Shoah. Succede a Pisa, in consiglio comunale, dove Manuel Laurora – leader del movimento locale “No moschea”, eletto nelle liste della Lega, ma non iscritto al partito – è rimasto seduto per tutto il minuto di silenzio osservato dal resto dell’assemblea cittadina in occasione del programma per ...