Piazza Affari | Deutsche Bank è positiva sul risparmio gestito

Piazza Affari : balza in avanti Saras : Bene la società energetica , con un rialzo dell'1,89%. Lo scenario su base settimanale di Saras rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento ...

Piazza Affari : positiva la giornata per Inwit : Punta con decisione al rialzo la performance di Inwit , con una variazione percentuale dell'1,91%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Autogrill : Brilla la società attiva nella ristorazione , che passa di mano con un aumento del 2,22%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Autogrill evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Mercati in ordine sparso : Londra corre sola - Piazza Affari meno : Prevale prudenza tra le principali borse europee, nel giorno in cui la Brexit torna in Parlamento con la premier britannica Theresa May, che rischia di perdere il timone delle trattative sull'uscita ...

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 74% - : Seduta in ribasso per l' indice dei titoli bancari in Italia , preannunciato dall'Andamento debole dell' indice bancario europeo . Il settore bancario italiano ha avviato la giornata a quota 7.960,1, ...

Senza verve il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 61% - : Incolore l' indice del settore alimentare italiano che ha aperto in frazionale vantaggio rispetto al settore alimentare europeo che invece corre sul mercato. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...

Piazza Affari : Fiera Milano sale verso 4 - 713 Euro : Grande giornata per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,86%. Su base settimanale, il ...

Piazza Affari : luce verde per Azimut : Ottima performance per la società di servizi finanziari , che scambia in rialzo del 2,12%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Azimut mantiene forza ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Banca Ifis : Seduta decisamente positiva per l' Istituto con sede a Venezia , che tratta in rialzo del 2,06%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Ifis evidenzia un andamento più marcato ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda alle trimestrali Usa - 29 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda principalmente alle trimestrali delle società Usa visto che ci sono pochi dati in agenda

Piazza Affari in rosso incassa prudenza mercati USA : Giornata negativa per Piazza Affarie le altre borse europee , che contano le incertezze evidenziate da Wall Street , in una settimana che si rivelerà cruciale sia sul fronte della politica monetaria, ...

Piazza Affari : Ratti in forte discesa : Ribasso scomposto per la big italiana del tessile , che esibisce una perdita secca del 2,49% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

Clima di attesa per Piazza Affari e le Borse europee : I mercati europei tagliano il traguardo di metà seduta confermando la prudenza dell'avvio sulla delusione per le nuove indicazioni giunte dalla Cina , dove i profitti delle aziende hanno registrato ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Carel Industries : Brillante rialzo per Carel Industries , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,83%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Carel ...