Juventus | in Tim Cup rientra Cancelo | il possibile undici anti Atalanta

CALCIOMERCATO Juventus / Ultime notizie : Chiesa - il rinnovo con la Fiorentina è lontano e i bianconeri sognano : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: sondaggio per Nicolò Zaniolo della Roma, Bruno Alves una soluzione dopo l'infortunio di Leonardo Bonucci.

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per i quarti di finale di Coppa Italia : Tra le gare dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio, che si disputeranno tra il 29 ed il 31 gennaio, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma mercoledì 30 alle ore 40.45, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, che agli ottavi hanno espugnato il campo del Bologna per 0-2, ed i nerazzurri, che sono passati in quel di Cagliari con identico punteggio. Entrambe le squadre sono entrate in gioco all’altezza degli ...

Ultime notizie calciomercato Juventus/ Benatia - visite mediche in Qatar mentre Zurkowski diventa viola : Ultime notizie calciomercato Juventus: trattative in entrata e in uscita della società bianconera, Benatia lascia i bianconeri, destinazione Qatar

Infermeria Juventus - le ultime su Pjanic - Khedira e Mandzukic : Juventus – Pjanic, Khedira e Mandzukic si allenano ancora a parte e difficilmente saranno della gara mercoledì in Coppa Italia All’indomani della vittoria di ieri sera a Roma contro la Lazio, la Juventus è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della sfida di mercoledì, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I giocatori in campo ieri sera si sono ...

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : Lazio ottima - la Juventus resiste! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 27 gennaio, per la 21giornata.

Juventus - ultimo sprint per Ramsey ma l'anticipo è difficile : TORINO - Tra meno di una settimana, chiusa la sessione invernale del mercato, la Juventus potrebbe ufficializzare il primo colpo della prossima stagione, ormai da tempo noto a tutti: Aaron Ramsey , il ...

Ronaldo torna all’attacco della Juventus : «Inter vittima di una cospirazione» : Certe ferite restano per sempre e anche se ne dovesse passare di acqua sotto i ponti, la delusione resta indescrivibile.Ronaldo non dimentica. Strano a dirsi ma questa volta le copertine non sono per il Ronaldo, Cristiano della Juventus ma sono tutte per l’ex Fenomeno, Luis Nazario de Lima. L’attuale presidente del Valladolid, dopo aver ricevuto la visita del direttore del progetto del VAR in Spagna è tornato a parlare di ...

CALCIOMERCATO Juventus / Ultime notizie : Skrtel e Garay altri due nomi per sostituire Benatia : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Benatia ormai è un ex bianconero, ci sono anche Skrtel e Garay tra i possibili eredi del marocchino.

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie : Benatia all'Al Duhail - per sostituirlo clamoroso ritorno di Caceres? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: Benatia ormai è un ex bianconero, bloccato per questo l'ex Caceres. Intanto si riflette sul futuro di Audero.

Infortunio Pjanic - le ultime sul centrocampista della Juventus : Infortunio Pjanic, bosniaco out per la Lazio- Non farà parte della complicata trasferta di Roma. Non scenderà in campo, non sarà tra i protagonisti all’Olimpico domenica sera. Miralem Pjanic non giocherà il personale “derby” contro la Lazio, lui che per cinque stagioni è stato perno inamovibile del centrocampo della Roma. Il bosniaco, assente lunedì sera […] L'articolo Infortunio Pjanic, le ultime sul centrocampista della ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Lazio - Luiz Felipe out 3 settimane : difesa da inventare con la Juventus : ROMA - La Lazio si prepara in vista della sfida di Serie A contro la Juventus all'Olimpico di Roma. Arrivano, però, brutte notizie per Simone Inzaghi che dovrà rinunciare a Luiz Felipe per circa tre ...

Juventus-Real Madrid - quanti possibili affari : Dybala è solo l'ultimo : Il Real Madrid vuole Paulo Dybala ed è pronto a investire fino a 100 milioni di euro: questa l'indiscrezione riportata stamani dal quotidiano inglese 'The Sun'. Un interesse non nuovo quello dei ...