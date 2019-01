Gsd Casilina calcio | I cat | Hassanein | «Alla pari con Semprevisa e Valle Martella | non

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - Battistelli : «Che rimpianti per la sfida con la Semprevisa» : Roma – Sembrava essere nata sotto una stella giusta la sfida interna della Prima categoria del Casilina contro la Semprevisa. Invece per i ragazzi di mister Marco Piccirilli è arrivato un k.o. probabilmente ingiusto per quello che si è visto. «Avremmo meritato di allungare la striscia utile che si era aperta con le due vittorie precedenti – dice il difensore esterno classe 1997 Francesco Battistelli – Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - Gozzi e il vizio del gol : «Felice che sia servito per vincere» : Roma – La Prima categoria del Casilina è rinata. Nelle ultime sei partite, la squadra di mister Marco Piccirilli ha collezionato dieci punti. Un ritmo da posizioni di media classifica e invece i capitolini sono ancora all’ultimo posto nel girone F, ma le avversarie ormai sono a “portata di mano”. Ieri il Casilina ha ottenuto un incredibile quanto pesantissimo successo sul campo dello Scalambra Serrone, battuto per 2-1 in rimonta. «Il primo ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - Valentino : «Con questo spirito ci riusciremo a salvare» : Roma – La Prima categoria del Casilina è tornata alla vittoria. La formazione di mister Marco Piccirilli ha piegato il Bellegra per 2-0 tra le mura amiche grazie alle reti di Hassenein e Carboni. «Un successo importante che ci voleva proprio, è stata la vittoria della rinascita – commenta il regista classe 1982 Raffaele Valentino – Nel primo tempo abbiamo tenuto sempre alto il baricentro e siamo riusciti a passare in vantaggio, poi nella ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - Ponzo dispiaciuto : «Ieri a San Cesareo una gara a due facce» : Roma – Una partita a due facce. E’ stato questo il match di recupero che ieri la Prima categoria del Casilina ha giocato e perso 4-3 sul campo dello Sporting San Cesareo. Pessimo il primo tempo concluso sul 3-0 con una squadra troppo “molle” e irriconoscibile rispetto a una prima parte di stagione (e alle ultime due partite con quattro punti conquistati) combattiva e propositiva, poi un secondo all’arrembaggio con la ghiotta possibilità di ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - finalmente vittoria. Cruz : «Dedicata a mister Piccirilli» : Roma – La Prima categoria del Casilina trova finalmente la sua prima vittoria dopo quasi tre mesi di campionato. E’ accaduto domenica sul campo della Dinamo Labico in uno scontro diretto fondamentale per rimettersi in scia al gruppo delle squadre in lotta per la salvezza. Il 3-2 finale è stato determinato dalla doppietta di un Andrea Taglienti sempre più determinante in fase offensiva e anche dal gol di Daniel Cruz, esterno offensivo ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - Scotini pensa al Labico : «Forse un punto servirebbe a poco» : Roma – La Prima categoria del Casilina si trova in una scomodissima posizione di classifica. I ragazzi di mister Marco Piccirilli sono ultimi della classe nel girone F e nell’ultimo turno hanno perso 2-1 in casa col Città di Valmontone in una sfida che è parso “un film già visto” come conferma il centrocampista classe 1994 Filippo Scotini. «Siamo andati sotto nella parte iniziale della gara per un gol sugli sviluppi di un corner, come ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - Juniores reg.) - Pelliccioni : «Momento difficile - ma resto fiducioso» : Roma – E’ un periodo complicato per la Juniores regionale del Casilina che ha perso due volte in quattro giorni. Prima il k.o. di sabato scorso sul campo del Montello per 2-1, poi mercoledì pomeriggio il recupero su quello della Cynthia che si è imposta 1-0. Mister Dino Pelliccioni, però, rimane sereno e soprattutto fiducioso sulle possibilità della sua squadra. «Questo è un gruppo che vale e quindi continuo a guardare alla parte alta ...