Caso Diciotti | per Conte è responsabilità governo Di Battista | è importante

Conte mette la faccia sul Caso Diciotti : 'Me ne assumo la responsabilità' : Mi sento e mi devo assumere la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto e in particolare della vicenda Diciotti'. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del ...

Conte si assume la responsabilità politica del Caso Diciotti : DALL'ITALIA Conte si assume la responsabilità politica del caso Diciotti. “La linea è del governo”, ha detto il premier: “Cinque paesi europei sono disponibili ad accogliere i migranti della Sea Watch”. La Corte di Strasburgo ha respinto la richiesta di sbarco avanzata dall’ong ma ha specificato

Caso Diciotti - Conte : "Mi assumo piena responsabilità" : Io sono la massima autorità di Governo - ha detto Conte - e quindi sono responsabile di questa politica. Mi sento e mi devo assumere la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto".

Alessandro Di Battista : “Sul Caso Diciotti M5S voterà per l’autorizzazione a procedere” : "Credo proprio che voteremo a favore di sì alla autorizzazione a procedere: poi cercheremo una soluzione tutti assieme", ha detto Di Battista a 'Porta a Porta'. Questa sera Luigi Di Maio incontrerà i senatori pentastellati membri della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato per decidere come votare.Continua a leggere

Di Battista sul Caso Diciotti-Salvini : "M5S dirà sì al processo anche se non è giusto" : 'Qualora fossa successa questa cosa a Di Maio , lui avrebbe rinunciato all' immunità , cosa che disse Salvini , ma ha cambiato versione '. Così, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta , Alessandro Di ...

Caso Diciotti - Conte : “Mi assumo la piena responsabilità politica della decisione” : Il premier Conte ha detto che sulla vicenda della nave Diciotti si assume "la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto", perché se il governo avesse perseguito una condotta illegittima sarebbe intervenuto. Poi ha aggiunto: "Non sarò io a suggerire ai senatori come devono votare sulla vicenda Diciotti. Sono in conflitto d'interesse, essendo il responsabile della gestione della vicenda".Continua a leggere

Caso Diciotti - Salvini cambia linea : “Va negata l’autorizzazione ai giudici” : Quella per la nave Diciotti è stata una decisione presa «nell’interesse pubblico», per questo «va negata l’autorizzazione ai giudici». Lo scrive il vicepremier Matteo Salvini in una lettera al Corriere della Sera in apertura di prima pagina. «La mia vicenda giudiziaria è strettamente legata all’ attività di ministro dell’Interno e alla ferma volont...

Luciano Violante sul Caso Diciotti : "Ma non è il solito conflitto fra giustizia e politica" : Ci risiamo, presidente Violante, i leoni non vogliono stare sotto il trono, neanche con Salvini?Questa volta la questione non riguarda i leoni ma il trono sul quale sono seduti due protagonisti che devono trovare una intesa. Non si tratta del tradizionale scontro tra giudici e potere politico. Siamo semplicemente di fronte a un caso tutto politico.Luciano Violante, ex presidente della Camera, in un fortunato libro di qualche anno fa, a proposito ...

Caso Diciotti - da Salvini a processo da solo al fronte dell’autodenuncia. Di Maio incontra i senatori M5s in Giunta : Da una parte il fronte M5s di chi è convinto si debba mandare Matteo Salvini a processo da solo sul Caso Diciotti. Dall’altra chi sta valutando, sempre tra i 5 stelle, l’ipotesi dell’autodenuncia di tutti i ministri M5s e quindi di votare no in Aula all’autorizzazione a procedere contro il leghista. Dopo che il leader del Carroccio ha chiesto al Senato, con una lettera al Corriere della Sera, di essere salvato dal ...

Caso Diciotti - De Falco 'Retromarcia di Salvini indecorosa - ma il governo troverà un accordo' : Lei, in quanto membro della giunta come interpreta l'immunità? 'Aldilà del fatto che per me è meglio valutare le cose in scienza e coscienza, essendo l'immunità una deroga che sottrae un soggetto al ...

Processo Salvini - quasi certo il no Svolta M5S sul Caso Diciotti. Inside : caso Diciotti. Salvo colpi di scena dell'ultima ora, sempre possibili, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate della Lega e del Movimento 5 Stelle, i pentastellati si sarebbero orientati a votare contro l'autorizzazione a procedere... Segui su affaritaliani.it

Caso Diciotti - il mancato sbarco dei 177 migranti è costato 300mila euro allo Stato : Per i pm della Corte dei Conti del Lazio, che a settembre avevano aperto un fascicolo per appurare l'esistenza o meno di un danno erariale, la vicenda della nave Diciotti sarebbe costata allo Stato ben 300mila euro. Possibile: "Salvini ha in pratica pagato con i soldi pubblici un suo atto di propaganda".Continua a leggere