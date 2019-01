Animali | studio italiano | per i leoni con diabete servono glucometri ad hoc

meteoweb.eu

(Di martedì 29 gennaio 2019) Arriva da unofirmato da veterinari italiani l’appello a sviluppare, cioè dispositivi in grado di misurare i livelli di zucchero nel sangue e di monitorare il, ad hoc per tigri e. Quelli disponibili per gli umani o perdi piccola taglia come cani e gatti, infatti, non sono efficaci sui grandi felini. Che, però, soffrono altrettanto spesso di, una malattia in grado di mettere seriamente a rischio il loro benessere e la loro vita, molto preziosa dato che si tratta di specie in via di estinzione. Il lavoro degli esperti apparirà sul numero del 1 febbraio del ‘Journal of the American Veterinary Medical Association’. “Lo– spiega all’Adnkronos Salute Nicola Di Girolamo, che ha portato avanti la ricerca al Tai Wai Small Animals & Exotics Hospital di Hong Kong, ma è ora in forze al Boren Veterinary ...