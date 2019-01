Adrian | finalmente Celentano canta Ma è “troppo tardi” | ascolti ancora in calo | 11 | 87%

ilfattoquotidiano

: RT @larenait: #Verona Tutto il pubblico in piedi ieri sera al Camploy per #Adrian ????? - eroszago : RT @larenait: #Verona Tutto il pubblico in piedi ieri sera al Camploy per #Adrian ????? - LeKawgne : RT @RedK3y: Ok ragazzi, credo di aver finalmente risolto i collegamenti in #Adrian - giada_online : RT @larenait: #Verona Tutto il pubblico in piedi ieri sera al Camploy per #Adrian ????? -

(Di martedì 29 gennaio 2019) “Padre mi perdoni, ho peccato. Ho fatto peggio di una settimana fa, padre. Confesso di aver scientemente sabotato glidi Canale 5 non apparendo, nonndo mai e pronunciando solo tredici parole”,entra di nuovo nel confessionale al cospetto di Nino Frassica e ironizza sui bassidel secondo appuntamento di. “Ho intenzione di rifarlo”, continua il Molleggiato, “ho deciso di sabotare l’audience per altre sei puntate così che dai sei milioni iniziali resterà un solo spettatore, è quello che mi interessa. M’interessa quel ragazzo ribelle che resterà a cui non importa niente se canto o ballo. E’ lui che salverà il mondo”, conclude non prima di essere assolto dall’attore comico vestito da Frate: “Ti assolvo nel nome del padre, del Silvio e dello spirito santo”, con l’invito are “perché a ...