A Vittoria il New Magic People Show

La storia di Vittoria e Pasquale - i due baresi che hanno fatto amare il panzerotto ai newyorkesi : Il panzerotto sfida l'hotdog nel suo territorio, New York. E, un anno dopo, la sfida sembra vinta. Grazie all'intuito e alla tenacia di due ragazzi, Vittoria e Pasquale. A raccontare la storia sono loro stessi in un post pubblicato dalla pagina Inchiostro di Puglia."Il tutto è partito nel 2015 - scrivono - quando ci siamo resi conto che il panzerotto avrebbe potuto avere un grande potenziale in America, terra visitata tante volte e in cui ...

NBA - terza Vittoria di fila per i Clippers : Gallinari da 20 punti. Facile Golden State su New York : LOS ANGELES, USA, - Danilo Gallinari è protagonista della sfida tra i Los Angeles Clippers e i Charlotte Hornets . L'azzurro segna 12 punti nei primi nove minuti, fondamentali per staccare gli ...