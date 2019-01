Sistema Gioco Italia | urgente un tavolo di confronto col governo

City Patrol : Police è il primo gioco ad usare il Sistema di protezione Valeroa - ed è già stato violato : Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del nuovo sistema anti pirateria Valeroa, al momento l'unico gioco ad utilizzare tale sistema è City Patrol: Police. Purtroppo in soli 2 giorni Valeroa è stato violato.Come riporta DSOG, gli sviluppatori di Valeroa hanno affermato che il sistema serve solo a proteggere il gioco nei primi giorni dalla pubblicazione, dunque possiamo dire che la missione è stata compiuta solo in parte, in quanto 2 giorni sono ...