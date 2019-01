SEI NAZIONI | LISTA CONVOCATI ITALRUGBY I nomi di Conor O' Shea | rientra Dean Budd

Rugby - SEI NAZIONI 2019 : Italia - sarai all’altezza della situazione? Livello altissimo - azzurri sotto esame verso i Mondiali : Meno di una settimana al via. Sabato pomeriggio comincia uno dei periodi più intensi per il Rugby Italiano: quello del Sei Nazioni. Gli azzurri affronteranno nel week-end, ad Edimburgo, la Scozia: subito un appuntamento importante per loro che affrontano una stagione fondamentale, visto che a fine anno ci sarà l’appuntamento del quadriennio, i Mondiali in Giappone. Il girone iridato dell’Italia sarà poi da mission impossible: Nuova ...

I convocati dell’Italia di rugby per l’esordio nel SEI Nazioni : L’allenatore della Nazionale maschile di rugby, Conor O’Shea, ha scelto la scorsa settimana i trentuno giocatori convocati per la prima partita del torneo Sei Nazioni, in programma sabato 2 febbraio contro la Scozia allo stadio Murrayfield di Edimburgo. Dopo aver saltato

Rugby - SEI NAZIONI 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Manca davvero pochissimo: qualche giorno e si parte. Inizia il cammino per quanto riguarda l’Italia nella competizione più importante di questa prima parte di stagione nel mondo del Rugby: va in scena da sabato il Sei Nazioni. Azzurri che vanno a caccia assolutamente di una vittoria che manca ormai da anni: bisognerà sfruttare ogni opportunità possibile per tentare il colpaccio. Andiamo a scoprire tutte le partite che dovranno disputare i ...

Scozia-Italia - SEI NAZIONI Rugby 2019 : programma - orario e tv : Partirà sabato 2 febbraio il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra farà visita alla Scozia nella prima giornata, con calcio d’inizio alle ore 15.15. Si tratta forse della sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e l’Italia non deve sbagliare. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale ...

Calendario SEI NAZIONI rugby femminile 2019 : date - programma - orari e tv : Sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà venerdì 1 febbraio alle 20.35 in Scozia, mentre sabato 9 le azzurre giocheranno in casa contro il Galles alle ore 20.00. Dopo il riposo, largo alla sfida interna con l’Irlanda, che si giocherà sabato 23 ...

Calendario SEI NAZIONI 2019 : date e orari di tutte le partite. Il programma e come vederle in tv : Partirà sabato 2 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Rugby - SEI NAZIONI Under20 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni under 20 di Rugby: come per uomini e donne la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà venerdì 1 febbraio alle 20.30 in Scozia, mentre domenica 10 gli azzurrini giocheranno in casa contro il Galles alle ore 15.00. Dopo il riposo, largo alla sfida interna con l’Irlanda, che si giocherà venerdì 22 ...

Rugby – Iniziato il raduno dell’Italia in vista dell’esordio del Guinness SEI NAZIONI contro la Scozia : Iniziato ufficialmente presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma il ritiro dell’ItalRugby: si prepara l’esordio nel Guinness Sei Nazioni contro la Scozia Iniziato a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” il raduno della Nazionale Italiana Rugby in vista dell’esordio al Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 2 febbraio alle 14.15 locali (15.15 italiane) in ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della dodicesima giornata. La situazione prima del lungo stop per il SEI Nazioni : Va in archivio la dodicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, l’ultima prima della lunga pausa per il Sei Nazioni, con il massimo campionato italiano che riprenderà il 24 marzo: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che continuano la fuga, bella vittoria del Benetton, mentre Milano supera Torino; nel Girone 2 Capitolina vince ancora, mentre le Belve Neroverdi riagganciano il Bologna, oggi a riposo, ...

Rugby Guinness SEI Nazioni. Roma scende in campo al fianco degli Azzurri : In occasione della ventesima edizione del Guinness Sei Nazioni 2019, il torneo di Rugby più antico del mondo, la città

