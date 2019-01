Lunedì nero per chi viaggia in aereo

Bologna - lo sfogo del presidente Saputo : “facciamo pietà! Esonero Inzaghi? Lunedì decido - le cose cambieranno” : Dopo la sconfitta contro il Frosinone, il presidente del Bologna, Joey Saputo, si sfoga duramente in conferenza stampa: Lunedì la decisione sul futuro di Inzaghi, contatti con Mihajlovic Dopo la dura sconfitta subita per 0-4 contro il Frosinone, i tifosi del Bologna hanno contestato duramente squadra e dirigenza. Il presidente Saputo, che in precedenza ha avuto un confronto diretto con gli ultras, si è presentato in conferenza stampa per ...