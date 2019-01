Che brutto anno di scandali per il tech

Un brutto dato sulla produzione industriale fa temere Che possa fermarsi la crescita : recessione? : A novembre 2018 è calata dell'1,6% rispetto al mese precedente e del 2,6 su base annua. Una vera e propria gelata che conferma il rallentamento dell'economia mentre l'Istat stima che la situazione di debolezza potrebbe proseguire nei prossimi mesi. E non incoraggiano i dati europei che lasciano presagire i rischi di una recessione -

MotoGp - Dani - Che sfortuna! Pedrosa costretto ad operarsi : un brutto infortunio manda ko la clavicola dello spagnolo : Pedrosa ha da subito dichiarato di non voler rimanere lontano dal mondo delle due ruote e, presto, ha trovato un accordo con la KTM come collaudatore. AFP/LaPresse Il pilota spagnolo deve però ...

MotoGp – Dani - Che sfortuna! Pedrosa costretto ad operarsi : un brutto infortunio manda ko la clavicola dello spagnolo : La clavicola di Dani Pedrosa non ce la fa più: lo spagnolo costretto ad operarsi, il ritorno in moto come collaudatore della KTM adesso è lontano 2019 amaro per Dani Pedrosa: la sfortuna sembra perseguitare lo spagnolo anche dopo il suo ritiro dalle corse. Il pilota ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp l’anno scorso e, a novembre, ha disputato il suo ultimo Gp della carriera. Pedrosa ha da subito dichiarato di non voler rimanere ...

Pensioni - Quota 100 e il brutto sCherzo dell'1 aprile : quanto sei costretto a lavorare ancora : Non poteva che partire il primo di aprile la misura Pensionistica "Quota 100". Stessa data per il via al reddito di cittadinanza. È scritto sull' ultima bozza del decreto diffusa ieri dalle agenzie. I nuovi pensionamenti prevedono 62 anni di età e 38 di contributi minimi ma non sarà così per sempre.

Amici - il brutto segno dietro l'amicizia di Andreas Muller e Riki : la prova Che è finito tutto : Nella memoria dei fan di Amici di Maria De Filippi, l'edizione numero 16 è rimasta particolarmente impressa per i tanti talenti che è riuscita a esprimere, a partire dalla vittoria del ballerino Andreas Muller e alla crescita di Riki e Federica Carta. Buona parte di loro faceva parte della squadra B

Belen Rodriguez starebbe vivendo un brutto periodo : 'Dio esiste' - frase Che spiazza i fan : Gli ultimi giorni di questo 2018 si stanno rivelando davvero ricchi di gossip per la showgirl Belen Rodriguez. La ragazza, infatti, non perde occasione per far parlare di sé, sia in senso positivo che negativo, alimentando esponenzialmente la sua notorietà. Ciò che la sta contraddistinguendo negli ultimi giorni, però, è la pubblicazione di messaggi e foto che stanno contribuendo a mettere in evidenza il suo lato più tenero e fragile. Uno degli ...

Alfonso Signorini ecco perchè Belen ha passato un brutto Natale : “Il Corriere della Sera” aveva riportato la notizia che il papà di Belen durante una crisi avrebbe gettato degli oggetti dal balcone di casa in centro a Milano. Pare addirittura che sia intervenuta la Polizia e che l’uomo sia stato portato in ospedale. “Le prime segnalazioni al 112 sono arrivate intorno alle 16 di domenica scorsa. Segnalazioni che parlavano di un uomo «fuori di testa» che urlava e lanciava oggetti da un balcone, in uno dei ...

Milan - Gattuso - Che brutto Natale : "Ma è inutile cercare colpevoli..." : Così non va. Il Milan continua a non segnare, è fuori dall'Europa League e in campionato ha perso anche il 4° posto. Davvero un pessimo Natale per il popolo rossonero, di cui Rino Gattuso fa parte a ...

Silvio Berlusconi - il messaggio anonimo Che terrorizza Mediaset : 'Non farlo ora' - il brutto sospetto : Un Tweet scuote Mediaset . È quello del profilo @ilbiscionetv , gestito da un dipendente di Cologno Monzese e che Dagospia sottolinea essere solitamente preciso, molto ben informato e affidabile. Alle ...

Se vi pare Che questo mondo sia brutto : «Se vi pare che questo mondo sia brutto, dovreste vederne qualche altro» Titolo di un saggio del 1977 dello scrittore di fantascienza Philip K. Dick – che oggi compirebbe 90 anni – sul suo lavoro di romanziere. In italiano è

Che tempo Che fa - Fabio Fazio contro Luigi Di Maio. Il brutto sospetto : vuoi vedere Che dietro il caso... : E dunque esiste un 'caso Fabio Fazio' anche per il Movimento 5 Stelle. Un 'caso' da affrontare e, magari, risolvere 'il prima possibile', in modo da poter ricostruire 'un po' di buonsenso rispetto ...

Sondaggi - brutto risveglio per Di Maio : Che batosta - distacco a doppia cifra : Nelle intenzioni di voto continua a salire la Lega di Matteo Salvini. E cala ancora il Movimento 5 stelle, mentre le...

'Brutto Che ci sia ancora la pena di morte nel mondo' - così Papa Francesco - : Città del Vaticano, 13 dic., askanews, - 'Non dimenticatevi mai di loro, dei poveri della porta accanto. Continuate a stare accanto ai carcerati, ai condannati a morte. E' brutto questo ma ancora c'è ...

Michael SchumaCher - il brutto sospetto : “Ecco perché ora si parla molto di lui” : Ci avrete fatto caso tutti, il nome di Schumacher sta uscendo (a livello mediatico) molto di più ultimamente, che rispetto agli scorsi 5 anni, data del tragico incidente sugli sci del campione del mondo di Formula 1. Mai, si è parlato con tanta costanza dell’amato sportivo che ha perso coscienza sulle piste di Meribel, come in questo momento. Come ricorderete, prima, due settimane fa, la presunta intervista inedita, che in realtà era in rete da ...