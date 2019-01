Cancro alla vescica | un test alle urine potrebbe diagnosticarlo in tempo

Ballando con le stelle - Carolyn Smith : 'Rivoglio il mio corpo'. La foto straziante : com'era prima del Cancro : 'Rivoglio il mio corpo'. Carolyn Smith sta combattendo da 3 anni e 4 mesi contro il cancro e non ha mai fatto mistero della sua battaglia su Instagram , aggiornando i fan sulla sua salute. Uno degli ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith : "Rivoglio il mio corpo". La foto straziante : com'era prima del Cancro : "Rivoglio il mio corpo". Carolyn Smith sta combattendo da 3 anni e 4 mesi contro il cancro e non ha mai fatto mistero della sua battaglia su Instagram, aggiornando i fan sulla sua salute. Uno degli ultimi scatti pubblicati risale al 2013, quando la coreografa e giurata di Ballando con le stelle non

Allarme pannolini : "Sostanze tossiche e rischio Cancro" : E i ministri della Transizione ecologica, della Salute e dell'Economia concedevano 15 giorni ai big dell'industria di settore per presentare 'azioni correttive' da mettere in atto. 'L'eliminazione di ...

Lascia il football per stare vicino alla figlia malata di Cancro : la bimba è guarita : Devon Still era stato costretto a Lasciare la squadra di football americano dei Cincinnati Bengals dopo aver scoperto che la figlia Leah era stata colpita da un neuroblastoma. Ora la piccola sta bene, intanto il suo papà è stato nominato Padre dell'anno!Continua a leggere

James Middleton : "Ho avuto un Cancro alla mente - ma si può uscire dal tunnel" : In pochi conoscono la vita segreta di James Middleton, il fratello trentunenne della duchessa di Cambridge. Ha combattuto una grave depressione ed ora esce allo scoperto sul Daily Mail, racconto la ...

Si ammala di Cancro alla gola per fumo passivo - la Cassazione condanna Poste Italiane a risarcire ex dipendente : Per 14 anni è stato esposto, quotidianamente, al fumo passivo. Per una media di sei ore al giorno. Accadeva sul suo posto di lavoro, in un ufficio siciliano di Poste Italiane, condannate definitivamente dalla Cassazione a risarcire Francesco, ex impiegato, oggi 90enne. Che a causa di quelle esalazioni, anni dopo, si è ammalato di cancro alla gola. Secondo quanto riportato da Il Tempo, per i giudici, oggi, sarebbero evidenti sia il grosso danno ...

Mara Maionchi e il Cancro : “Bisogna godersi ogni ora fino alla fine” : Mara Maionchi torna a parlare del cancro su Radio2, oggi gli esami le hanno dato esiti positivi Tre anni dopo Mara Maionchi torna a parlare del cancro con il quale ha combattuto. La prima volta che aveva deciso di raccontare della sua battaglia col male era il 2015 e oggi è tornata sull’argomento ospite della trasmissione I Lunatici, di Radio 2. «fino a ora sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Questo mi fa piacere. ...

Regno Unito - donna finge di avere un Cancro e ruba 253 mila sterline alla famiglia : Jasmin Mistry è una donna britannica di 36 anni che ha messo in piedi una truffa bella e buona. La signora ha finto per ben 4 anni di essere malata di cancro al cervello. Jasmin aveva riferito ai suoi cari di avere solo sei mesi di vita, gettando ovviamente il marito e i familiari nello sconforto. La 36enne ha così chiesto alle persone a lei vicine di aiutarla economicamente, anche attraverso una raccolta fondi online. Dopo alcuni anni, il ...

Fratture killer come ictus e Cancro alla mammella : a Napoli i massimi esperti al mondo : ... il rachitismo resistente al trattamento con Vitamina D e l'ipofosfatasia sono solo alcune delle oltre 400 anomalie rare del sistema scheletrico che colpiscono i pazienti di tutto il mondo. La ...

Addio a Mila - la promessa della pallavolo stroncata dal Cancro a soli 13 anni : La 13enne Mila Figueredo Dos Santos si è spenta lunedì in ospedale, pochi giorni dopo il suo 13esimo compleanno e dopo aver combattuto per oltre un anno contro la malattia che l'aveva colpita. Così la sua squadra di volley ha voluto ricordarla: "Una ragazza piena di vita e con una grande passione: la pallavolo"Continua a leggere

Dal silenzio alla verità più dura. Così Vialli rovescia il Cancro : E la vita di un campione, di un atleta, è uguale, infine, a quella di qualunque altro cittadino di questo mondo, incapace di capire perché quel male oscuro, che poi diventa manifestamente violento, ...