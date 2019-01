Boniek | ' CR7 non basta | per la Champions devono quadrare tante componenti'

Blastingnews

(Di lunedì 28 gennaio 2019) La Juventus, in questa stagione, ha un ruolino di marcia da record: infatti in campionato ha razziato quasi tutti i punti a disposizione, dato che ha vinto tutte le partite, eccezion fatta per due pareggi. Anche quando non gioca bene riesce a portare a casa il risultato, esempio emblematico è la gara dell'Olimpico di ieri sera giocata contro la Lazio e vinta in rimonta dopo una performance, fin lì, non certo da Juve. Molti addetti ai lavori pensano che ormai la lotta scudetto sia da considerarsi archiviata e, tra questi, si alza anche la voce di Zbigniewche, ai microfoni di ”Radio Anch’io” (trasmissione di Rai Radio Uno), ha sottolineato come la sua ex squadra sia di un altro pianeta rispetto agli altri top club Italiani: “Il campionato è finito prima di cominciare, la Juve è una squadra marziana”. L'ex attaccante pensa che la 'sua' Juventus fosse più forte rispetto a quella di ...