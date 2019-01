Bologna | la rabbia di Saputo si riversa sul mercato | altri due acquisti e l’arrivo di

sportfair

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Sinisa Mihajlovic si appresta a sedere sulla panchina del, il patronpotrebbe anche regalargli due innesti importanti, non è più un mistero che il patron Joestia per cambiare la guida tecnica della squadra. Pippo Inzaghi è prossimo all’esonero ed al suo posto è in arrivo sulla panchina del club emiliano Sinisa Mihajlovic, voglioso di rilanciarsi dopo l’esperienza al Torino. Il presidente potrebbe regalare al neo tecnico anchedueper rafforzare la difesa attualmente deficitaria, si tratta secondo il Resto del Carlino di Tonelli e Cacciatore, un centrale ed un esterno destro abituati al palcoscenico della Serie A da diversi anni.L'articolo, ladisisulduee l’arrivo di Mihajlovic SPORTFAIR.