Torino-Inter: dubbi Perisic-Politano, arbitra Maresca

(Di domenica 27 gennaio 2019) Oggi domenica 27 gennaio (ore 18.00) i nerazzurri affrontano ilallo Stadio Olimpico Grande, nel match valido per la 21^ giornata della Serie A TIM 2018/19.L’di Luciano Spalletti, dopo il pareggio casalingo a reti inviolate contro il Sassuolo, è attesa dalla prima trasferta del 2019.L’affronta il suo ex allenatore Walter MazzarriL’ultimo precedente atra le due formazioni risale allo scorso 8 aprile, quando l’venne sconfitta per 1 a 0 dai granata in virtù della rete messa a segno dall’ex nerazzurro Adem Ljajic.Gli uomini di Spalletti arrivano all’ombra della Mole desiderosi di riscattare il timido pareggio contro il Sassuolo di una settimana fa e difendere saldamente il terzo posto.I nerazzurri devono inoltre sfatare il tabù di gennaio, mese in cui non vincono da due anni, dal 3-0 inflitto al Pescara ...