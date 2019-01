Reddito di cittadinanza | incentivi per chi apre la partita Iva

Reddito di cittadinanza : entro il mese di maggio saranno assunti circa 10 mila tutor : A partire dal prossimo mese di marzo, tutti i candidati che possiedono i requisiti specificatamente richiesti potranno recarsi presso centri Caf e uffici postali ed inoltrare la propria richiesta per l'erogazione di un Reddito di cittadinanza, iniziativa sostenuta e portata avanti fin dal principio dal Movimento 5 Stelle. Secondo gli ultimi comunicati, l'erogazione del Reddito dovrebbe avvenire a partire dal prossimo 27 aprile: dal momento ...

Reddito di cittadinanza o secchezza vaginale? Ecco la gaffe dei comunicatori a 5 stelle : I delatori del Movimento 5 stelle puntano il dito, da sempre, verso la presunta incapacità politica dei leader del partito e contro l’eccessiva scaltrezza dell’equipe di comunicazione del Movimento di Peppe Grillo, accusata spesso di manipolare la realtà per ottenere consensi. Questi comunicatori a 5 stelle sarebbero insomma una sorta di ‘macchina perfetta’, se fosse vero che, come dicono gli avversari, hanno fondato il ...

Reddito di cittadinanza - le tappe per ottenerlo - : La misura entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decretone. Poi partono le scadenze: a febbraio l'Inps mette a punto i moduli di domanda, a marzo si possono presentare, il mese ...

Reddito di cittadinanza - da marzo le domande : ecco come ottenerlo : un percorso a tappe quasi forzate quello che partir nei prossimi giorni per la distribuzione del Reddito di cittadinanza . La misura simbolo dei 5Stelle, cos come quota 100 per la Lega, entrer in ...

Costalli : 'Saranno i giovani il conto del Reddito di cittadinanza e di quota cento?' - 27/01/2019 - : 'Il reddito di cittadinanza e la parziale revisione della legge Fornero con 'quota 100' per le pensioni rappresentano certamente una svolta nella politica sociale del Paese. Una 'grande scommessa' buttata sul tavolo quasi a 'occhi chiusi', proprio nel momento in cui la congiuntura sta peggiorando in tutt'Europa e in Italia torna ad affacciarsi ...

Reddito di cittadinanza - 5 incentivi cumulabili per aumentare l'assegno : il nodo dei controlli 27 gennaio 2019 Navigator «sceriffi» contro le anomalie Il Reddito di cittadinanza, inoltre, è cumulabile con l'assegno di ricollocazione , la misura di politica attiva ...

Reddito di cittadinanza - 5 incentivi cumulabili per aumentare l’assegno : Per spingere verso l’occupabilità - subordinata o autonoma - i percettori di Reddito di cittadinanza, il decretone, atteso in Gazzetta ufficiale dopo la firma del capo dello Stato, prevede una serie di “cumulabilità” tra l’assegno di politica attiva e altri sgravi o strumenti di sostegno al Reddito. Le agevolazioni raddoppiano al Sud per chi assume e per chi vuole fare impresa...

Reddito di cittadinanza - lettera di Luigi Di Maio : “La scintilla che mancava al Sud del Paese” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio scrive una lunga lettera ai giornali del Sud Italia per spiegare alcuni aspetti del Reddito di cittadinanza: "Non è solo una carta prepagata, la misura serve per far incontrare domanda e offerta di lavoro e serve per incoraggiare gli imprenditori ad assumere".Continua a leggere

Scampia - in coda per il Reddito di cittadinanza : 'Non ce ne andiamo' : La grande attesa dei soldi, la grande paura del posto di lavoro lontano da casa. Febbre da reddito di cittadinanza nei Centri per l'Impiego di Napoli. Cento richieste al giorno agli sportelli dei ...

Pacchetto pensioni : da Quota 100 al Tfs fino al Reddito di cittadinanza : La ragioneria di Stato ha bollinato il maxi decreto su Quota 100 e reddito di cittadinanza, ora si attende che passi al vaglio del Presidente della Repubblica per poi giungere, finalmente, in Gazzetta Ufficiale. Inizialmente la situazione non è stata facile perché molti si domandavano in quale modo l'esecutivo giallo-verde avrebbe potuto garantire le coperture per quanto voleva attuare. Anche con Bruxelles c'erano state delle diatribe in quanto ...

Nunzia Catalfo - vestale a Cinque stelle del Reddito di cittadinanza : Roma. A tre giorni dalla convention di euforica annunciazione del reddito di cittadinanza (“nessuno resterà indietro”), spunta sul web un Beppe Grillo che, dopo aver presenziato soltanto in ologramma (video) all’appuntamento di cui sopra, scrive su Facebook che questo “è il primo passo verso un mond

Reddito di cittadinanza - Caf presi d'assalto in Piemonte : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Reddito di cittadinanza, Caf ...

Emergenza lavoro : la corsa al posto statale - tra «navigator» - Reddito di cittadinanza e quota 100 : In questa fase, anche per un partito tradizionalmente vicino alle istanze del mondo imprenditoriale, la deriva verso la via dello statalismo, quasi naturale se l'orizzonte non si limita più solo al ...

Emergenza lavoro : la corsa al posto statale - tra «navigator» - Reddito di cittadinanza e quota 100 : corsa contro il tempo per assumere i 10mila navigator che dovranno aiutare chi cerca un lavoro a trovarlo; ci sarà una sostituzione automatica del personale pubblico che deciderà di ricorrere al prepensionamento stimata in circa 70mila unità: 80mila nuovi occupati da aggiungere ai 140mila statali in più promessi dalla legge di bilancio. Trovare impiego a oltre 200mila persone significa abbattere la disoccupazione ufficiale di oltre il ...