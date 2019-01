Bologna | Inzaghi al capolinea? Mihajlovic in pole position Saputo si sfoga in conferenza

Pippo Inzaghi verso l'esonero dopo Bologna-Frosinone : contatti con Mihajlovic : La spinta che doveva arrivare dal mercato non c'è stata e il Bologna ha iniziato il 2019 come aveva concluso il 2018: senza vincere. Un punto in due partite contro Spal e Frosinone, frutto di un ...

Bologna-Frosinone 0-4 tracollo rossoblù - Inzaghi verso l esonero : BOLOGNA - Finisce in un totale tracollo quella che per il Bologna doveva essere la partita della vita, e invece per il Frosinone è un trionfo che ridà senso e speranza al campionato dei ciociari. ...

Esonero Inzaghi - è finita al Bologna : i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/9 Massimo Paolone/LaPresse ...

Joey Saputo a ruota sul Bologna : l’esonero di Inzaghi - il calciomercato ed il suo impegno nel club : Joey Saputo ha parlato della traballante panchina di Pippo Inzaghi e degli innesti possibili per il Bologna nella sessione invernale di mercato Joey Saputo è tornato a parlare del suo Bologna. Il patron del club emiliano ha presenziato stamane alla commemorazione per Arpaid Weisz, ma è stato incalzato dai giornalisti in merito alla situazione della squadra in campionato. Parlando a RMC Sport, Saputo ha analizzato la questione ...

Calciomercato - Bologna scatenato : le ultime sulle trattative per far contento Inzaghi : Calciomercato, Bologna alle prese con diverse piste per rafforzare la rosa a disposizione di Mister Pippo Inzaghi Il Bologna sta vivendo ore concitate in chiave Calciomercato. Dopo i botti iniziali, la società del presidente Saputo si sta muovendo per mettere a segno altri colpi per puntellare la rosa di mister Pippo Inzaghi. Detto dello scambio Falcinelli-Farias col Cagliari che resta in piedi e verrà valutato in queste ore, serve un ...

Inzaghi : 'E' iniziato qualcosa di nuovo - così ci salviamo. Il Milan e la maledizione della 9? Penso al Bologna' : Filippo Inzaghi , tecnico del Bologna , parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Spal: 'Questo Bologna è cambiato, ma lo avevo detto: il modulo lo fanno i giocatori, Orsolini e Sansone permettono di giocare a tre davanti. Oggi la squadra mi è piaciuta ...

Bologna-Juventus - Inzaghi : “Ci spiace - ma la nostra finale è contro la Spal” : Bologna-Juventus 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato della sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia: “Non parlerei di moduli, la Juve se le ha vinte tutte ci sarà un motivo. Mi dispiace perdere con due gol del genere. Con la Juve devi […] L'articolo Bologna-Juventus, Inzaghi: “Ci spiace, ma la nostra finale è contro la Spal” ...

Juve - tridente inedito Dybala-Kean-Ronaldo per battere il Bologna di SuperPippo Inzaghi : L'attacco del passato, del presente e del futuro si mischiano in questo Bologna-Juve che stasera regala il pass per i quarti di finale della Coppa Italia, trofeo che i bianconeri dominano dal 2014/15 ...

Calciomercato Bologna - Inzaghi : «Spinazzola? Mi piace» : Bologna - "Affrontiamo in casa la squadra forse migliore d'Europa. Dovremo riuscire ad esprimerci al meglio per fare una grande partita. E' una gara che ci siamo conquistati e ce la giocheremo. ...

Bologna scatenato - Bigon vuole sistemare le fasce : due nomi di spessore per Inzaghi : Il Bologna di Joe Saputo si sta muovendo su due piste importanti per rafforzare le corsie dello scacchiere di Pippo Inzaghi Il Bologna si sta muovendo su diversi fronti in ambito di calciomercato. Il club emiliano ha già preso Soriano e Sansone, due calciatori di qualità, adesso Bigon punterà a rafforzare la fasce del 3-5-2 di Pippo Inzaghi. Secondo quanto rivelato da Skysport, per la fascia sinistra si sta continuando a lavorare ...

Calciomercato Bologna - la nuova idea per la mediana di Inzaghi : Calciomercato Bologna, Filippo Inzaghi avrebbe chiesto rinforzi in mediana per raggiungere la salvezza, le ultime novità Calciomercato Bologna – Luca Cigarini è finito di fatto nel dimenticatoio al Cagliari. Il club sta cercando nuovi innesti in mediana e Maran non lo ha utilizzato praticamente mai nella prima parte della stagione. Adesso i suoi agenti stanno cercando una soluzione sul mercato per lasciare la Sardegna ed approdare ...

Bologna - Antonelli richiesto da Inzaghi alla dirigenza : le ultime : Bologna Antonelli – Sono ore decisive per il mercato, ma anche per il futuro di Inzaghi. L’ex attaccante del Milan, ora allenatore del Bologna, non naviga in buone acque e deve lottare per non retrocedere (fino a quando la dirigenza glielo permetterà). Il mercato del Bologna potrebbe non essere finito qua. Secondo quanto riportato da Sky Sport i […] L'articolo Bologna, Antonelli richiesto da Inzaghi alla dirigenza: le ultime ...

Bologna - Inzaghi vuole Antonelli : Pippo Inzaghi vuole tornare ad allenare Luca Antonelli . Secondo Sky Sport , l'ex Milan è un nome caldo per rinforzare la corsia sinistra del Bologna.

Il Bologna dice… Basta : altro rinforzo per Inzaghi : CALCIOMERCATO Bologna – Stagione da dimenticare in casa Bologna, la squadra di Filippo Inzaghi al momento sarebbe retrocessa, campionato ben al di sotto delle aspettative. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di muoversi massicciamente sul mercato, nel dettaglio chiuso un doppio importante colpo: il centrocampista Soriano e l’attaccante Sansone. Il Bologna si è messo alla ricerca anche di un difensore ma sono arrivati i no ...