Terremoto | prima revoca dell’ordinanza di inagibilità a Fabriano

Doppia scossa di Terremoto a Sumba : prima 6.1 seconda 6.6 : Due forti scosse di terremoto hanno interessato l’Indonesia. La prima è stata di magnitudo 6.1 si al largo delle coste dell’isola

Due scosse di Terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Danni lievi - oggi scuole chiuse : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Un'app ci avviserà prima ancora che arrivi un Terremoto : Quando si registrano i terremoti più devastanti, avere qualche secondo in più può essere determinante per salvare delle vite. I sismologi non smettono di ripeterlo: le scosse sono impossibili da prevedere, per cui non bisogna cercare di indovinare quale sarà il prossimo obiettivo ma, piuttosto, raffinare e migliorare le «orecchie» dell'uomo sotto terra per cercare di captare l'arrivo di un sisma ...

Terremoto Catania/ Ultime notizie - prima notte da sfollati per 600 persone : oggi attesi Di Maio e Salvini : Terremoto oggi a Catania, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'eruzione dell'Etna: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

Terremoto : prima notte da sfollati per 600 persone : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - prima notte da sfollati per oltre 600 persone nel catanese, le cui abitazioni sono state colpite dal Terremoto di martedì notte. Altre centinaia di persone hanno preferito dormire in auto, nei pressi della propria abitazione, per paura di altre scosse. La notte è stata

Terremoto in Sicilia : anche i Vigili del Fuoco di Avellino in prima linea : Due unità dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, con una piattaforma aerea, nel pomeriggio di oggi sono partite alla volta di Catania, per il sisma che ha colpito quel territorio. Lavoreranno ...