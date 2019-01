Superbike 2019 | test Jerez | Laverty | ' Abbiamo un grande potenziale'

Superbike 2019 - test Jerez - Razgatlioglu velocissimo : C'è soddisfazione nel team Puccetti che lascia Jerez alla volta di Portimao dove tra domani e lunedi si svolgerà l'ultima sessione di test in Europa per la Superbike, prima di ritornare in pista in ...

Superbike - Test Portimao 2019 : tutti a caccia di Jonathan Rea negli ultimi test prima della partenza per l’Australia : Dopo la due giorni di test di Jerez de la Frontera continua il percorso d’avvicinamento verso la prima tappa del Mondiale Superbike 2019 con altre due giornate di prove sul circuito portoghese di Portimao. I team si spostano così in Portogallo per perfezionare gli ultimi dettagli e prendere le ultime decisioni strategiche sulle moto in vista della partenza per l’Australia, dove comincerà ufficialmente il Campionato con il primo ...

Superbike – Primi test del 2019 conclusi a Jerez per il team Aruba.it Racing – Ducati : Ecco i risultati dei Primi test di stagione del team Aruba.it Racing – Ducati di Superbike Dopo un inizio positivo ieri, il team Aruba.it Racing – Ducati ha concluso i Primi test del 2019 a Jerez de la Frontera (Spagna). Alvaro Bautista e Chaz Davies hanno messo a referto 103 e 58 giri rispettivamente nell’arco di due giorni, concludendo con il quarto e decimo tempo nella classifica combinata di categoria e portando avanti lo ...

Superbike - Test Jerez 2019 : Jonathan Rea chiude al comando il Day-2 e sfiora il tempo di Bradl con la Honda MotoGP : Jonathan Rea (Kawasaki) inizia con il piede giusto anche il suo 2019 e conclude al comando la due giorni di Test riservati alla Superbike di Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica ha chiuso la sua giornata con il tempo di 1:39.160 (per fare un esempio a novembre si fermò sull’1:38.713 ma con temperature decisamente migliori per girare) sfiorando addirittura il tempo di Stefan Bradl che ha girato con la Honda pronta per il ...

Superbike - Test Jerez 2019 : Alex Lowes il più veloce della prima giornata davanti a Rea - le Ducati inseguono : E’ andata in archivio la prima giornata dei Test riservati al Mondiale 2019 di Superbike sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). Sulla pista andalusa il più veloce del day-1 è stato il britannico Alex Lowes in sella alla Yamaha con il crono di 1’40″442. Un tempo chiaramente influenzato anche dalle condizioni dell’asfalto. Il circuito iberico infatti si è presentato piuttosto sporco e con poca aderenza. Alle spalle ...

Superbike - Test Jerez 2019 : si riparte da Jonathan Rea - la Ducati lancia il guanto di sfida e Melandri a caccia del riscatto : E dopo una lunga attesa si ritorna in pista. Spetta ai centauri della Superbike rompere il silenzio invernale dei motori e iniziare il proprio lavoro sulla pista di Jerez de la Frontera (Spagna) per una due giorni di Test importante per delineare gli sviluppi tecnici delle nuove moto. Il 23 e il 24 gennaio sarà interessante prendere nota dei tempi ma anche dalla consistenza degli stessi. Si riparte da lui, Jonathan Rea, dominatore assoluto della ...

Superbike - Mondiale 2019 : come sono cambiate le squadre ed i piloti. Tra conferme e novità. Tutti i team presenti : Siamo ormai alle porte della nuova stagione per quanto riguarda la Superbike, per cui è tempo di andare a conoscere chi prenderà il via alla 32esima edizione del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Saranno solamente 18 i protagonisti al via, un vero e proprio record negativo, ma ci saranno diverse novità. Su Tutti, ovviamente, va segnalato il dominatore delle ultime stagioni: il nord-irlandese Jonathan Rea. Il portacolori della ...

Superbike - Test Jerez 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo la lunga sosta invernale è tempo di iniziare a muovere i primi passi in vista della stagione 2019 per quanto riguarda la Superbike. La categoria dedicata alle moto derivate di serie è pronta per l’avvio dei Test ufficiali con le nuove moto. In autunno, dopo i Test del MotorLand di Aragon del 14 e 15 novembre 2018 nei quali Chaz Davies ha fatto esordire l’attesissima Panigale V4R, i piloti sono stati di scena a Jerez a fine novembre, ...

Superbike 2019 - ecco la entry list del Mondiale : Kawasaki Jonathan Rea si appresta a difendere il titolo Mondiale, suo da quattro anni consecutivamente, un record che potrà diventare addirittura leggendario qualora si confermasse anche nel 2019, mai ...

Sky al rilancio di TV8 e Cielo. Nel 2019 arrivano live le gare Superbike : Remo Tebaldi, da poche settimane ai vertici di Tv8 e di Cielo come nuovo senior director Sky terrestrial channels, prepara le novità di palinsesto 2019 e le anticipa su Italia Oggi. Con un ulteriore potenziamento dell' access prime time, che vedrà il debutto, dal prossimo 21 gennaio alle 18.30 su Tv8, di Pupi e Fornelli, con il cantante Pupo e lo chef Cristiano Tomei che dovranno confrontarsi con persone totalmente incapaci di ...

Superbike - Calendario Mondiale 2019 : le date e il programma dei 13 Gran Premi. Come vederli in tv : L’anno solare 2018 sta per esaurirsi ed è giunto il momento di proiettarci alla prossima stagione del Mondiale Superbike, che comincerà a partire dal 22 febbraio con la prima tappa a Phillip Island, in Australia. L’annata 2019 vedrà una Grande novità per quanto riguarda il format dei weekend di gara, infatti si disputeranno tre manche per ogni Gran Premio. L’esordio del nuovo format, che prevede gara-1 il sabato alle ore 14.00, ...

Superbike 2019 - Yamaha raddoppia nel Mondiale : In sella alle R1 ci saranno quindi anche Sandro Cortese , campione del mondo Supersport600 nel 2018 , oltre che della 125GP, e il nostro Marco Melandri . Melandri torna alle origini Il salto di ...