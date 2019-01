' Stefania Crotti arsa viva dall' ex amante del marito' | ipotesi choc dopo l' autopsia

Omicidio Crotti - l'amante-killer a un amico : 'Portami Stefania e verrò a letto con te' : Chiara Alessandri, la 44enne accusata dell'Omicidio di Stefania Crotti, mamma 42enne di Gorlago e sua rivale in amore, sarebbe stata disposta a tutto pur di trovare un complice che l'aiutasse a mettere in atto il suo folle piano criminale. La donna, separata e madre di tre figli, era ancora innamorata di Stefano Del Bello, marito della Crotti, e non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. Disposta a tutto Il Gip del tribunale di ...

Stefania Crotti - omicidio Gorlago/ Chiara Alessandri "nessun complice" : il giallo della borsa - Quarto Grado - : Stefania Crotti, omicidio Gorlago al centro della nuova puntata di Quarto Grado: Chiara Alessandri, le sue parole dal carcere.

Omicidio Stefania Crotti - il Gip : 'Chiara Alessandri ha premeditato tutto con freddezza' : Il Gip del tribunale di Brescia, Tiziana Gueli, non ha dubbi: Chiara Alessandri, la 44enne di Gorlago (Bergamo) accusata di di aver ucciso Stefania Crotti, 42 anni, ha premeditato il delitto, pianificandolo nei minimi dettagli. La Alessandri tra il marzo e l'agosto dello scorso anno aveva avuto una relazione con il marito della Crotti, Stefano Del Bello, ma l'uomo l'aveva lasciata per ritornare dalla moglie. Omicidio premeditato Il giudice per ...

Stefano Del Bello - marito di Stefania Crotti/ 'Chiara Alessandri? Mai pensato potesse essere lei l'assassina' : Stefano Del Bello, marito di Stefania Crotti, la donna uccisa dalla sua ex amante: "Mai pensato potesse essere stata Chiara Alessandri".

Stefania Crotti è stata bruciata viva! Il risultato dell’autopsia : Resta in carcere Chiara Alessandri, la donna accusata dell'omicidio di Stefania Crotti, uccisa a Gorlago, nella bergamasca e poi abbandonata a Erbusco, nel bresciano, dove il corpo è stato trovato carbonizzato. Forse Stefania era ancora viva quando il suo corpo è stato dato alle fiamme. E’ il tremendo dubbio insinuato dall’autopsia eseguita sul corpo della 42enne trovata carbonizzata venerdì scorso nelle campagne di Adro (provincia di Brescia). ...

Stefania Crotti - ipotesi sconvolgente sull'omicidio : forse è stata bruciata viva : Proseguono le indagini sull'omicidio di Stefania Crotti, la donna di 42 anni trovata morta carbonizzata nelle campagne di...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera il caso di omicidio di Stefania Crotti : Nel nuovo appuntamento di Stasera con il programma, Federica Sciarelli tenterà di far luce su questo terribile caso di omicidio.

Omicidio Stefania Crotti : autopsia conferma quattro martellate ma lascia dubbi sulla morte : Ha ricevuto quattro colpi alla testa, ma forse era ancora viva quando il suo corpo, cosparso di benzina, è stato poi dato alle fiamme e abbandonato nelle campagne bresciane della Franciacorta. Ieri l'autopsia eseguita sul povero corpo semicarbonizzato di Stefania Crotti, impiegata 42 enne di Gorlago, ha confermato quanto sospettato: la donna ha ricevuto quattro martellate. Ma l'esame non ha sciolto i dubbi su come e dove sia morta: se nel garage ...

Omicidio Stefania Crotti : è stata colpita 4 volte alla testa - The Social Post : Il caso di Stefania Crotti sta scuotendo le pagine di cronaca del nostro Paese. Oggi è stata effettuata l'autopsia che ha dato qualche elemento in più agli inquirenti che si occupano del caso. Cosa ha rivelato l'autopsia Il corpo di Stefania Crotti ha ...

Gorlago. Omicidio di Stefania Crotti : si valuta perizia psichiatrica su Chiara Alessandri : L’autopsia eseguita sul corpo di Stefania Crotti, uccisa a Gorlago (Bergamo) e poi bruciata, ha fatto emergere la presenza di

L'ex amante del marito di Stefania Crotti : 'L'ho uccisa ma non ho premeditato l'omicidio' : La versione di Chiara Alessandri non cambia: 'Sì, è vero, ho ucciso io Stefania, ma non volevo. Non c'è stata alcuna premeditazione e non ho bruciato io il corpo'. È ciò che ha ribadito oggi, nell'...

Gorlago. Chiara Alessandri da tempo voleva uccidere Stefania Crotti : Emergono particolari inquietanti sul delitto che ha scosso la Lombardia. Chiara Alessandri voleva uccidere da tempo la sua rivale in

Omicidio Stefania Crotti : amante killer incastrata da Telepass e tanica di benzina : La Procura di Brescia sembra non aver dubbi: Chiara Alessandri, mamma 44enne di Gorlago ha premeditato l'Omicidio della "rivale in amore" Stefania Crotti, impiegata 43enne anche lei residente nel piccolo centro alle porte di Bergamo. La donna, da sabato rinchiusa nel carcere di Verziano, a Brescia, finora ha ammesso di aver ucciso l'impiegata, ma non di averle dato fuoco. Alcuni elementi, però, rivelerebbero un'altra verità e potrebbero ...

Stefania Crotti - trovata tanica di benzina nell'auto dell'ex amante del marito : Nega di aver bruciato il corpo della donna che ha ucciso, ma in auto le hanno trovato una tanica di benzina. Rischia così di aggravarsi ulteriormente la posizione di Chiara Alessandri , la 44enne ...