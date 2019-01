Stefania arsa viva | l' ipotesi choc dall' autopsia

ilgiornale

(Di sabato 26 gennaio 2019)Crotti era ancoraquando Chiara Alessandri, ex amante del marito le ha dato fuoco. È l'che emergerebbe - secondo il Messaggero -sul corpo della donna, trovata carbonizzata in un campo di Erbusco (Brescia). La Alessandri ha confessato l'omicidio - e per questo resta in carcere -, ma ha sempre sostenuto di averla uccisa a Gorlago (Bergamo) e di aver abbandonato il cadavere ad Erbusco senza però dargli fuoco. Se l'indiscrezione venisse invece confermata, il processo verrebbe trasferito a Brescia. In ogni caso la versione della presunta omicida non convincono gli inquirenti, che stanno setacciando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire i suoi spostamenti e capire se la donna possa aver acquistato carburante per nascondere le tracce del delitto.