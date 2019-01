Sardegna | 21enne con la Sla si candida con Berlusconi | ‘A Fi interessano mie lotte

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 gennaio 2019) Paolo Palumbo, il più giovane ragazzo con Sclerosi laterale amiotrofica in Italia (ha 21 anni), ha deciso dirsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dellache si terranno il 24 febbraio 2019. Palumbo, dopo aver vissuto sulla sua pelle le disfunzioni del sistema sanitario e tutte quelle inadempienze burocratico-politiche delle quali, dice, i disabili sono vittime inermi, ha scelto di essere uno deiti di Forza Italia. “Mi hanno promesso la creazione del nuovo Assessorato della Disabilità, una novità assoluta per lae credo anche la prima volta a livello regionale in Italia – dice Palumbo al Fatto.it – Mi hanno assicurato una particolare attenzione ai temi che sostengo da anni: inclusione sociale e pari diritti per tutti. Voglio portare nelle istituzioni la battaglia per difendere le persone più deboli, soprattutto i disabili e ...