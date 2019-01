Sacchi: «Ancelotti a volte dovrebbe dimenticarsi di essere italiano»

ilnapolista

: RT @loris_assi: Allenatori che hanno vinto più trofei in una singola squadra: 14 #Trap (JU) 13 #Lippi (JU) 10 Rocco (MI) 10 Allegri (JU… - EdoardoQuaquini : RT @loris_assi: Allenatori che hanno vinto più trofei in una singola squadra: 14 #Trap (JU) 13 #Lippi (JU) 10 Rocco (MI) 10 Allegri (JU… - loris_assi : Allenatori che hanno vinto più trofei in una singola squadra: 14 #Trap (JU) 13 #Lippi (JU) 10 Rocco (MI) 10 All… - AlanIlMagi : @UgoGrassi1981 Ho avuto la fortuna di vedere il Milan di Sacchi, di Capello, di Ancelotti. Mi ritengo fortunato ?? -

(Di sabato 26 gennaio 2019) «Sta pensando a un nuovo ruolo per Zielinski» La Gazzetta dello Sport intervista Arrigoalla vigilia di Milan-Napoli. Parla di Carlo«Solo lui avrebbe potuto conquistare i napoletani dopo Sarri e nessuno avrebbe fatto meglio di così. Con la Lazio ha giocato benissimo. Ma, a, Carlodi… A Liverpool, per esempio, è stato troppo tattico. Con Maksimovic bloccato dietro ha tolto un uomo alla costruzione. E Klopp ha imperversato con i due terzini offensivi. Ricordo quando lo mettevo nella gabbia di Milanello con quella belva di Rijkaard, uno contro uno. Mi chiedeva: “Mister, ma cosa le ho fatto di male?” Ci sentiamo spesso».«Ha responsabilizzato tutti. So che Carlo sta pensando a un nuovo ruolo per Zielinski, ma il ragazzo, bravo, deve trovare più continuità. Mi piace Fabian Ruiz, concreto ed ...