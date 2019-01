Pochi fedeli in chiesa | c’è chi prova con l’happy hour dopo la messa

vanityfair

(Di sabato 26 gennaio 2019) Calano le vocazioni tra i preti, ma calano anche iche assistono alla. Ormai alle funzioni si presenta solo gente anziana e la partecipazione si va affievolendo di giorno in giorno. Non esiste ricambio generazionale: l'oratorio è ormai un'istituzione dise deserta, fuori dal tempo, dove i giovani non si riuniscono più; la, a parte quella di Natale, ma più per abitudine che per convinzione, non attira più. E allora, i poveri parroci, per non vedersi chiudere o accorpare la loro, si ingegnano da soli per trovare una risposta a così tanta disaffezione, attraverso iniziative diverse e talvolta piuttosto stravaganti. Ma se tutto vale, allora si può concedere a questi uomini abbattuti, ma mai scoraggiati, di intravedere in alcune proposte la soluzione per rinnovare lo spirito cattolico.