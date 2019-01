Pari tra Milan e Napoli

Rugby - Top 12 2019 : risultati e classifica della dodicesima giornata. Rovigo e Petrarca in testa a Pari punti : Una coppia a pari punti, con un duo di inseguitrici davvero attaccato. Un vero spettacolo la regular season del Top 12 di Rugby, il massimo campionato italiano: guidano Rovigo e Petrarca Padova, con Calvisano e ValoRugby Emilia ad una lunghezza di distanza. È andata in scena oggi la dodicesima giornata: andiamo a rivivere il turno odierno con i risultati e la classifica aggiornata. dodicesima giornata Top 12 sabato, 26 gennaio ...

L'alta moda di Parigi tra l'elegante opulenza di Armani Privé - la modernità di Valentino e la metafora circense di Dior : Se anche Giorgio Armani, maestro di sobrietà lussuosa, indulge in una intensa opulenza visiva - certo in Armani Privé , che è sempre stata un'entità a sé stante nel mondo di Armani - c'è solo da ...

Renzi - Landini - Alba Parietti & co.A sinistra l'opposizione non esiste : Calenda, MrBeen-Renzi, Martina,il fratello di MontAlbano, Alba Parietti, Landini, Heater Parisi,il Papa, forse il compagno Casini, sempre disponibile: nessuno prende palla. Cronaca della scomparsa del Pd Segui su affaritaliani.it

La Fifa pensa a un trasferimento a Parigi : La Fifa sta pensando a trasferire la propria sede da Zurigo a Parigi, secondo informazioni raccolte da Le Monde, in edicola oggi. Contatti operativi in questa direzione sarebbero già stati avviati dal ...

Il manifesto di Calenda non fa i conti con il passato della sinistra - dice Parisi : Al direttore - Oggi mi ha chiamato Andrée Shammah, amica di lunga data, per invitarmi a firmare il manifesto europeista di Calenda. Sono in treno e mi è difficile spiegarle, con la linea che cade di continuo (come avviene purtroppo in Italia), perché non lo firmo, anzi, non lo posso firmare. E allor

Sci alpino - Dominik Paris cala il poker sulla Streif : l’azzurro stravince la discesa di Kitzbühel : Lo sciatore italiano conquista la discesa maschile di Kitzbühel, mettendo in fila tutti gli avversari più pericolosi. Sul podio anche Innerhofer, terzo dietro Feuz Dominik Paris vince la discesa maschile di Kitzbühel, dominando sulla Streif e piazzando il quarto successo in carriera su questo tracciato. Una prestazione pazzesca quella dello sciatore azzurro, capace di mettere in fila tutti i propri agguerriti avversari, costretti ad ...

Il Trattato franco-tedesco e la sParizione del Trattato del Quirinale : In un'Europa che si avvicina al redde rationem delle prossime elezioni europee del 26 maggio, Merkel e Macron lanciano la loro sfida al nazionalismo sovranista. Il Trattato franco-tedesco sottoscritto ad Aquisgrana, città natale di Carlo Magno, Re dei Franchi e dell'Impero romano, ha rinnovato il Trattato dell'Eliseo del 1963 allora firmato da Adenauer e De Gaulle.L'intento di Berlino e Parigi non è soltanto di rafforzare il legame ...

Quei latitanti in Francia - Parigi : "Nessuna richiesta di estradizione". Scontro con Roma : Alta tensione tra Francia e Italia. Negli ultimi giorni i rapporti tra Parigi e Roma sono in crisi dopo le parole di Di Maio sulla politica "coloniale" da parte della Francia in Africa. Il governo francese, come è noto, ha convocato l'ambasciatrice italiana a Parigi. Ma sullo Scontro tra i due Paesi c'è anche il dettaglio non secondario della disputa per riportare in Italia i latitanti che hanno goduto per troppi anni della "dottrina Mitterand" ...

Firmato ad Aquisgrana il nuovo trattato Parigi-Berlino : verso un esercito franco-tedesco : Il trattato mira a rafforzare le relazioni bilaterali fra i due Paesi portandole a un "livello superiore" e completerà quello del 1963. Il documento prevede maggiore collaborazione politica, economica ...

Il trattato Parigi-Berlino destinato al fallimento - ma può isolare l'Italia - : ... che auspica l'impegno francese per far entrare la Germania nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu e invita alla creazione di istituzioni comuni per coordinare economia e politiche dei due paesi, ci ha ...

Dal re degli amari del Fernet Branca al clown del Bitter CamPari : le réclames di Leonetto Cappiello rivivono in una mostra a Livorno : Donne ispirate alle ballerine del bar delle Folies Bergère e cavalli rosso fuoco. I suoi soggetti hanno fatto la storia, diventando dei veri e propri simboli della pubblicità del ‘900. Stiamo parlando di Leonetto Cappiello, illustratore livornese, naturalizzato parigino, scomparso a Cannes nel 1942. Una mostra, allestita proprio nella città a cui l’artista deve i natali, lo ricorda e lo celebra. Il titolo dell’evento, “Réclame. ...

TRATTATO FRANCIA-GERMANIA/ Così l'Italia si è fatta imbrogliare 2 volte da Parigi : Ieri è stato firmato il TRATTATO di Aquisgrana, che rende evidente la condizione di subalternità dell'Italia. A causa anche delle sue scelte del passato

I confini dello scontro tra Parigi e i gialloverdi : Molti hanno cercato di stabilire un nesso tra i gilet gialli e la situazione italiana, con rivendicazioni di solidarietà da parte di chi vede un’opportunità in una potenziale alleanza per le prossime elezioni europee. Questa visione italianissima della piazza francese non incontra grandi adesioni al

Strategia elezioni - gli esperti : Paga la linea anti-Parigi? : L'attacco concentrico a Macron portato avanti da Cinquestelle, Salvini e anche dalla Meloni, è parte della campagna elettorale per le europee. Per alcuni sondaggisti si, per altri può essere ...