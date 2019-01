Oroscopo 2 febbraio | Toro prudente | Pesci in salita

Oroscopo Branko settimana : previsioni dal 28 gennaio all’1 febbraio : Branko della settimana: previsioni dell’Oroscopo da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio E’ ormai dietro l’angolo l’ultima settimana di gennaio 2019, del cui Oroscopo parliamo in questo articolo, svelando le previsioni dello zodiaco di Branko dal 28 gennaio al 1° febbraio, tratte dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, contenente la situazione degli astri di tutto l’anno. Noi ci limitiamo a ...

Oroscopo 1 febbraio : Vergine al centro dell'attenzione - in ribasso Leone : La giornata di venerdì 1 febbraio 2019 l'Ariete potrebbe ritrovare il giusto equilibrio, il Gemelli sarà decisamente più tranquillo e il Pesci vorrà essere solo almeno per un po'. Il Capricorno potrebbe stringere una amicizia duratura, ma per il Leone potrebbe non essere una giornata favorevole. ...Continua a leggere

L'Oroscopo della settimana dal 28 al 3 febbraio : periodo 'ok' per il Cancro : Arriva L'oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019. Si susseguiranno dei giorni interessanti che porteranno diversi cambiamenti in svariati campi. Per alcuni giungerà il momento di fare un passo avanti nelle relazioni, per altri, invece, arriverà l'occasione lavorativa giusta da cogliere al volo. Vediamo cosa aspettarci durante la settimana. Oroscopo 28-3 febbraio 2019: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio con classifica : Ariete 'sbanca' in amore : L'Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio mette sotto analisi i prossimi sette giorni in calendario, svelando le stelline, i voti e le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere se il vostro segno rientri nei primi posti della classifica della settimana? Bene, intanto ricordiamo ai più che a corredo della scaletta con i voti e le pagelle sono disponibili altresì le nuove predizioni astrali, quest'oggi ...

Oroscopo della settimana fino al 3 febbraio con pagelle : Capricorno 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio è arrivato, pronto a mettere in evidenza la classifica con i voti e le pagelle degli ultimi sei segni. Prima di partire nel presentare i segni più fortunati del momento, d'obbligo sottolineare due cose importanti: primo punto, la classifica della settimana è stata impostata sui sei simboli astrali appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco; secondo punto, ovviamente per conseguenza, le ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : buon momento per Toro e Cancro : Una nuova settimana ha inizio con l' Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio in primo piano. Prepariamoci dunque a scoprire le previsioni astrali per i prossimi sette giorni in calendario, segno per segno. Protagonisti assoluti dei prossimi giorni a cavallo fra il mese di gennaio e quello di febbraio sono tutti e dodici i segni, con in particolare due simboli astrali favoriti, ovvero Toro e Cancro, ma andiamo ai dettagli. Astrologia e ...

Oroscopo del 6 febbraio : Pesci in risalita : In questo mercoledì 6 febbraio troviamo Nettuno e Luna in Pesci. Urano e Marte in Ariete. Giove in Sagittario ed il Nodo Luna in Cancro nella quinta casa. Mercurio ed il Sole in Acquario. Plutone, Venere e Saturno nel segno del Capricorno. Di seguito le previsioni per tutti i segni. Ariete flop Ariete: mercoledì da dedicare al totale relax. Gli influssi odierni tenderanno ad alzare i livelli di nervosismo dei nativi incitandoli a reazioni ...

Oroscopo per il Sagittario di febbraio 2019 - tante novità in vista : I nati sotto il segno zodiacale del Sagittario nel mese di febbraio saranno favoriti dal fatto di avere Giove nel segno, cosa che garantirà una forte determinazione in ogni campo. Anche l'energia per realizzare i vostri progetti non mancherà, dunque dovrete armarvi di pazienza e guardare con una certa fiducia al futuro, perché la situazione sta evolvendo in una direzione interessante ed avete tutte le qualità per fare bene. Molte le novità che ...

Oroscopo del 5 febbraio : Gemelli 'vola' in alto : In questo martedì 5 febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Sole, Luna e Mercurio in Acquario. Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali. Gemelli top Ariete: poca voglia di fare. Martedì che vedrà i nativi apatici verso le incombenze lavorative portando a compimento meno del solito. Recupereranno ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : Cancro intuitivo - Acquario forte : L'ultima settimana di gennaio sarà molto importante per alcuni segni zodiacali come Sagittario e Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio potrebbe aiutarvi a mettere in atto degli accordi assai vantaggiosi. Alcuni di voi avranno rapporti commerciali con l'estero e potrebbero fare passi da gigante in ambito economico. Il mese sta per terminare nel migliore ...

Previsioni Oroscopo febbraio 2019 di Paolo Fox (anticipazioni) : Oroscopo Paolo Fox febbraio: anticipazioni sulle Previsioni zodiacali del mese prossimo Mancano meno di dieci giorni all’arrivo del mese di febbraio 2019 e le Previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox le ha già anticipate, qualche tempo fa, sul numero speciale di DiPiùTv uscito in edicola, dedicato alle sue Previsioni dell’Oroscopo di tutto il 2019, da cui noi riprendiamo piccole anticipazioni appunto sull’Oroscopo di Paolo Fox ...

Oroscopo febbraio per il segno dei Pesci : un mese buono per il matrimonio : L'Oroscopo dei Pesci relativo al mese di febbraio 2019 prevede un mese all'insegna dell'energia, ma anche di un'insolita lucidità, che andrà a favorire decisamente chi scrive per lavoro o per passione e chi insegna, oltre naturalmente alle persone dei Pesci che devono preparare esami o concorsi pubblici. Nei momenti decisivi della vostra vita avete sempre dimostrato di avere grande forza caratteriale e in questa occasione potrete confermare ...

Oroscopo Toro febbraio : buone stelle proteggono gli affari e l'amore : Non manca ormai molto alla fine di gennaio, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il segno del Toro durante il mese di febbraio? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno zodiacale. Il nuovo mese si rivelerà molto vantaggioso per il segno del Toro sotto tutti punti di vista. L’amore torna ad essere protagonista con la passione che si riaccende e sia le coppie che i single ...

Oroscopo del 4 febbraio : splendidi influssi per l'Acquario : In questo lunedì 4 febbraio 2019 troviamo Urano e Marte in Ariete. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Saturno, Plutone e Venere nel segno del Capricorno. Mercurio, Sole e Luna in Acquario. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali. Energie sprecate per l'Ariete Ariete: un gran da fare ma poca lucidità per portare a termine con dovere le mansioni. I nativi potrebbero perdere ...