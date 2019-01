Mafia | Cattaneo | ' no tregua a chi porta modello illegale rifiuti in Lombardia' 2

liberoquotidiano

: Ancora sto cattaneo dei forza mafia#ariachetirala7 - LezzaGiuseppe : Ancora sto cattaneo dei forza mafia#ariachetirala7 - 74_CortoMaltese : @Cinzia_cattaneo @MatteoMartarel1 @robertosaviano @RealistComics Chi e’ contro Saviano e’ con la mafia frase al qua… - Cinzia_cattaneo : @MatteoMartarel1 @74_CortoMaltese @robertosaviano @RealistComics Chi e’ contro Saviano e’ con la mafia punto! E chi… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) (AdnKronos) -ha anche ricordato come la Regione abbia finanziato l'avvio di azioni di monitoraggio e controllo attraverso immagini satellitari e droni e come Arpa, coinvolta in questo nuovo progetto, stia continuando a collaborare in maniera stretta con le forze dell'ordine prepo