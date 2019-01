L' Italia si schieri con Guaidò | la zona grigia non ci fa onore

huffingtonpost

(Di sabato 26 gennaio 2019) Basta guardare gli schieramenti per capire da che parte dovremmo stare sulla questione Venezuela.Con il Presidente del Parlamento Guaidò ci sono gli Usa di Donald Trump, ma c'è soprattutto la quasi totalità del continente americano, cioè Canada, Brasile, Argentina, Paraguay, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, mentre Messico e Uruguay propongono l'avvio di trattative tra le parti. Sostegno esplicito arriva anche dall'altra parte del mondo con il pronunciamento ufficiale del governo australiano, mentre il Giappone chiede un rapido "ritorno alla democrazia" (che non è esattamente un complimento per Maduro). In Europa spendono parole chiare la Spagna, la Gran Bretagna, la Germania e la Francia, che (pur con sfumature diverse) chiedono libere elezioni in tempi rapidissimi, unendole alle critiche esplicite all'attuale ...