La «tassa» sul debito che scava un fossato tra Italia ed Europa : L'Italia spende ogni anno il doppio della Francia e il quadruplo della Germania in interessi sul debito in rapporto al Pil. Una «tassa» da 65 miliardi che sottrae risorse a investimenti, scuola, sanità ...

Semplificazioni - via la tassa sulla bontà e stretta anti-Xylella : obbligo di etichetta su tutti gli alimenti : Via la tassa sulla bontà e stretta anti-Xylella: sono alcune delle novità contenute nel decreto Semplificazioni alle quali le Commissioni Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno dato ...

Decreto semplificazioni : via la tassa sulla bontà - aliquota Ires 2019 al 12% - : La norma - che aveva fatto molto discutere - era stata inserita nella Legge di Bilancio ed è stata cancellata dopo la presentazione di un emendamento del Pd

Stati Uniti : una deputata dell'Arizona propone una tassa locale sul porno : In America si sta discutendo nelle ultime ore riguardo un'insolita proposta di legge portata alla camera dalla deputata repubblicana dell'Arizona, l'ottantaquattrenne Gail Griffin, con l'obiettivo di imporre una tassa di circa 20 dollari una tantum per ogni dispositivo posseduto che consenta di accedere ad un qualunque sito porno. Nonostante rientri in un più grande disegno riguardante la prevenzione dello sfruttamento sui minori, nonché sul ...

Bari - sconto sulla tassa dei rifiuti ai commercianti che tengono accese le vetrine di notte : E' l'applicazione del baratto amministrativo voluto dal Comune di Bari: basterà esibire le bollette dell'Enel che certificano l'aumento dell'erogazione di energia elettrica

Fca - marcia indietro sull’Italia per colpa dell’ecotassa. Ma è un pretesto? : Sembra quasi che in Fca non stessero aspettando altro che l’occasione giusta per fare marcia indietro sugli impegni presi a fine novembre scorso: l’azienda aveva annunciato più di 5 miliardi di investimenti nei suoi stabilimenti italiani per il periodo 2019-2021, nonché il ritorno alla piena occupazione delle fabbriche. Ma è già arrivata la secca smentita: “In questo momento il piano è in fase di revisione”, ha dichiarato l’ad del gruppo ...

Fca avverte il governo sull'ecotassa : piano da rivedere : Fiat Chrysler sta lavorando per rivedere il piano di investimenti per l'Italia, che prevede risorse per cinque miliardi di euro fino al 2021. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Fca, Mike ...

Fca : Manley fiducioso sul mercato Ue ma Brexit ed ecotassa sono un'incognita : Domani a Detroit si dovrebbero conoscere, a meno di colpi di scena dell'ultima ora, i dettagli dell'alleanza tra Ford e Volkswagen, ma Mike Manley, amministratore delegato del gruppo Fca, spiega: 'Ci ...

Monetine e tassa sulla bontà : il rapporto difficile tra Chiesa e M5S : ... che aggravava l'Ires sul no profit, andando quindi a colpire anche tutte le strutture e le organizzazioni senza scopo di lucro legate al mondo cattolico e che operano in prima linea sul fronte dei ...