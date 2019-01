La dottoressa Giò esiste ed è un medico toscano | L' ho scoperto per caso Sono

La dottoressa Giò chiude in anticipo e lascia la domenica sera a L’Isola dei Famosi 2019 : “Grande gesto di Barbara d’Urso” : Mediaset liquida come "un grande gesto" l'ennesima fuga di Barbara d'Urso che dopo essersi liberata dello scontro con domenica In di Mara Venier, spostando domenica Live alle 17.00, adesso fa lo stesso con La Dottoressa Giò. Per i più cattivi i cambiamenti sono dovuti proprio ai bassi ascolti registrati dalla fiction con la conduttrice, per altri, come i vertici Mediaset e i fan della d'Urso, si tratta solo di generosità per la grande famiglia ...

La dottoressa Giò - ultima puntata martedì 29 gennaio : Isola dei famosi alla domenica il 3 e 10 febbraio 2019 : E' iniziata ieri la nuova edizione de L'Isola dei famosi che si è scontrata con "Che Dio ci aiuti". Risultato: Rai 1 ha ottenuto un netto di 5.215.000, 22% mentre il reality show ha registrato 3.062.000 telespettatori, share 18,27%.. Se fino a qualche settimana fa si pensava addirittura di lasciare l'Isola dei famosi il giovedì contro Sanremo 2019, ecco l'ufficiale comunicato che annuncia lo spostamento del programma durante il ...

dottoressa Giò e Isola dei Famosi - strategia anti-Sanremo/ 'Grande gesto di Barbara d'Urso per Mediaset' : Dottoressa Giò e Isola dei Famosi, cambio programmazione in vista del Festival di Sanremo. L'annuncio: 'Grande gesto di Barbara d'Urso per Mediaset'

Isola dei Famosi e La dottoressa Giò cambiano giorno di programmazione. Svelato il motivo : Quella di ieri sera è stata forse la prima puntata de L’Isola dei Famosi più bella da quando il reality ha traslocato a Mediaset. Purtroppo lo show di Canale 5 si è dovuto scontrare con una concorrenza... L'articolo Isola dei Famosi e La Dottoressa Giò cambiano giorno di programmazione. Svelato il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Canale 5 : l’Isola dei Famosi evita Sanremo e si sposta alla domenica. Il finale della dottoressa Giò anticipa al martedì : Isola dei Famosi 2019 Cambio di programmazione a Canale 5. A dispetto di quanto inizialmente previsto, l’Isola dei Famosi non si scontrerà con il Festival di Sanremo e andrà in onda di domenica, raddoppiando il numero di puntate in una settimana. Confermato il secondo appuntamento di giovedì 31 gennaio, Mediaset annuncia che appena tre giorni dopo – domenica 3 febbraio – andrà in onda la terza puntata del reality condotto da ...

La dottoressa Giò 2019 - terza puntata domenica 27 gennaio : anticipazioni trama : Penultimo appuntamento con il ritorno de La dottoressa Giò, la storica fiction a sfondo rigorosamente medical con protagonista l’inossidabile Barbara D’Urso: la terza puntata di questa nuova stagione va in onda domenica 27 gennaio in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.25. Nonostante Barbarella tenesse moltissimo a girarla, gli ascolti non le stanno dando particolarmente ragione fino a questo momento e bisogna vedere se, dopo ...

dottoressa Giò - Eleonora d'Urso : «Recitare con te è stato un sogno - cara Barbara!» - : Da piccola ricordo che quando Barbara, che era legata a Memo Remigi, veniva a trovarci con una pelliccia finta, bianca e gonfia, mi portava delle bambole e ci raccontava del mondo dello spettacolo ...

dottoressa Giò 3 : trama e anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2019 : Dottoressa Giò 3: trama e anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2019 trama e cast terza puntata del 27 gennaio Questa sera, 20 gennaio, andrà in onda la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò, interpretata da Barbara D’Urso. La prima puntata non ha raggiunto l’audience desiderata e pronosticata, rivelando un calo di ascolti nella seconda metà. La terza puntata sarà trasmessa il 27 gennaio e continueremo dunque a seguire le ...

La dottoressa Giò 2019 - seconda puntata domenica 20 gennaio : anticipazioni trama : domenica 20 gennaio, dalle 20.25 su Canale 5, torna in prima serata l’incontenibile Barbara D’Urso con la terza stagione de La dottoressa Giò, la fiction anni 90 che ha goduto di un seguito a ben vent’anni dalla prima messa in onda. Dopo il (presunto?) flop di ascolti del primo episodio, insomma, va in onda il secondo episodio – di quattro totali – che racconta le storie contemporanee della dottoressa Basile, ...

dottoressa Giò 3 : trama e anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2019 : Dottoressa Giò 3: trama e anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2019 trama e cast terza puntata del 27 gennaio Questa sera, 20 gennaio, andrà in onda la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò, interpretata da Barbara D’Urso. La prima puntata non ha raggiunto l’audience desiderata e pronosticata, rivelando un calo di ascolti nella seconda metà. La terza puntata sarà trasmessa il 27 gennaio e continueremo dunque a seguire le ...

La dottoressa Giò continua a fare flop : Mediaset ha già in mente un cambio nella programmazione? : Annunciata come una grande operazione di sicuro successo, La Dottoressa Giò ha deluso tutti a cominciare dal pubblico, che ci ritrova un prolungamento di Pomeriggio 5, e finendo ai vertici Mediaset. Nonostante i comunicati stampa rilasciati dal direttore Giancarlo Scheri che continuano a vedere positivamente gli ascolti di Barbara d'Urso e dei suoi programmi, la fiction ha debutto con un 12% e oltre di share per ritrovarsi orfana di quasi due ...

La dottoressa Giò 3 - Terza Puntata : Pericolose Verità per Giorgia! : La Dottoressa Giò 3, trama Terza Puntata: nuove informazioni sulla morte di Michela Monti. Il tentato suicidio di una neomamma rinforza in Giorgia l’obiettivo di aprire al più presto il suo centro per le donne. Aggredita una coppia omosessuale. Siamo ad una nuova Puntata, la Terza, della Dottoressa Giò 3, su Canale 5. Un episodio ricco di colpi di scena. Su tutti l’incontro con una ex paziente che due anni prima era ricoverata nella stessa ...

Ascolti tv - Fabio Fazio affossa la dottoressa Giò di Barbara D’Urso in calo : Fabio Fazio con ‘Che tempo che fa’ vince il prime time del 20 gennaio con 3.701.000 telespettatori e il 14.8% di share. Al secondo posto, su Canale 5 la seconda puntata della fiction ‘La Dottoressa Giò’ con 2.485.000 spettatori e il 10.9% di share, con un sensibile calo rispetto all’esordio di domenica scorsa, quando aveva registrato 3.046.000 telespettatori e il 12.63% di share. Ascolti tv prime time Terzo ...

Lambert avvizzito in 'dottoressa Giò' - a 'Ora o mai più' una platea di anziani : Su Canale 5 torna La Dottoresa Giò con Barbara D'Urso saltando fin troppo coraggiosamente 20 anni come se nulla fosse. Su Rai1 torna invece "Ora o mai più" con Amadeus ma il parterre e fin troppo agè. ...