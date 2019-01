F1 - Ferrari | Vettel ' dribbla' la pressione | ' Non cambia nulla rispetto agli anni

'Vettel sopravvalutato' : ex Ferrarista demolisce Seb - : Il 2018 non è certo stato un anno facile per Sebastian Vettel , ancora una volta vicecampione del mondo , la seconda di fila, e protagonista di alcuni errori che gli hanno provocato le critiche di ...

F1 - frecciate velenosissime all’indirizzo di Vettel : Eddie Irvine distrugge il pilota della Ferrari : L’ex pilota britannico non ha usato mezzi termini nell’attaccare duramente il tedesco, considerandolo solo un driver sopravvalutato Un attacco durissimo, caratterizzato da parole velenose che si aggiungono alle numerose critiche ricevute da Sebastian Vettel negli ultimi mesi. MaxPPP Il mittente? Eddie Irvine che, intervenuto ai microfoni della BBC, non ha avuto remore a scagliarsi contro il tedesco. Interrogato sulle qualità ...

F1 - Zanardi approva l’arrivo di Leclerc in Ferrari : “scelta utile per dare una svegliata a Vettel” : Il pilota italiano ha commentato l’ingaggio di Leclerc da parte della Ferrari, sottolineando come si tratti di una scelta che farà bene anche a Vettel Il Mondiale 2019 di Formula 1 è alle porte, la Ferrari lo affronterà con una line-up rinnovata che vedrà Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen. LaPresse/Claudio Furlan Il Cavallino ha deciso di ringiovanire il proprio organico, affidandosi al pilota monegasco che tanto bene ha ...

Vettel : “Ferrari - il 2019 grande sfida per un obiettivo chiaro” : "Gli ingredienti ci sono, ora tocca a noi fare il lavoro". Parola di Sebastian Vettel impegnato in Messico per la Race of Champions. Quest`anno i cambiamenti in Ferrari sono stati tanti: l'avvicendamento al vertice con Mattia Binotto che ha preso il posto di Maurizio Arrivabene, l'arrivo di Charles Leclerc che sostituirà Kimi Raikkonen, passato alla Sauber. "Sarà una grande sfida - ha detto il quattro volte iridato - quello che vogliamo ...

Schumi Jr batte Vettel in una gara di esibizione e fa sognare i tifosi della Ferrari : Prima lo sbarco a Maranello nella Ferrari Driver Accademy, poi la soddisfazione di battere Sebastian Vettel in una gara esibizione, la Race of Champions in Messico. Chiude un week-end da incorniciare già nel cassetto dei ricordi Mick Schumacher che, a poche ore dall'entrata ufficiale nel vivaio della Rossa, dà spettacolo sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez contribuendo al buon piazzamento del team Germania e superando il ...

F1 - nuovo corso in casa Ferrari : Sebastian Vettel dimostra di accogliere la ‘rivoluzione rossa’ : Il pilota tedesco ha parlato in vista della prossima stagione, esprimendo il proprio punto di vista sui cambiamenti avvenuti a Maranello La nuova stagione è alle porte, Sebastian Vettel ha una voglia matta di cominciare e mettersi al volante della nuova Ferrari. I cambiamenti avvenuti nelle ultime settimane a Maranello hanno modificato il volto del Cavallino, pronto a rimettersi in discussione per interrompere il digiuno iridato che va ...

Race of Champions – Seb - attenzione! Il giovane Schumi asfalta Vettel - ma il Ferrarista è da applausi : “diventerà una stella” [VIDEO] : Sebastian Vettel battuto dal giovane Mick Schumacher alla Race of Champions: le parole del ferrarista per il figlio del sette volte campione del mondo Un fine settimana appassionante per il giovane Mick Schumacher, fresco della firma di contratto con la Ferrari Driver Academy. Il giovane pilota tedesco, figlio del sette volte campione del mondo Michael, ha partecipato alla Race of Champions, al fianco di Sebastian Vettel. Se nella prima ...

F1 – Hamilton - che schiaffo alla Ferrari : “Vettel il mio avversario più agguerrito? Farei attenzione alla Red Bull” : Lewis Hamilton studia gli avversari per la prossima stagione: Vettel e la Ferrari saranno un pericolo, ma i miglioramenti della Red Bull non sono da sottovalutare Mancano ancora diverse settimane al 17 marzo, avvio della prossima stagione di F1, ma Lewis Hamilton, da grande campione qual è, ha già iniziato ad analizzare le situazioni dei propri avversari. Il pilota britannico, in una recete itnervista rilasciata al sito della F1, ha ...

F1 - Tavoni : 'La chiave del futuro Ferrari passa da Vettel' : Questo suo nuovo ruolo implica, tra le altre cose, il mantenimento delle relazioni con altre squadre, la politica sportiva e le relazione con Liberty Media, il proprietario della F1 da un punto di ...

F1 - Ferrari - Vettel a un bivio : vittoria o separazione nel 2020? : ... infatti, la Scuderia di Maranello potrebbe valutare delle alternative da affiancare a Charles Leclerc, decidendo di chiudere anticipatamente il contratto col quattro volte Campione del Mondo. ...