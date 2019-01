Emergenza lavoro : la corsa al posto statale - tra «navigator» - reddito di cittadinanza e quota 100 : corsa contro il tempo per assumere i 10mila navigator che dovranno aiutare chi cerca un lavoro a trovarlo; ci sarà una sostituzione automatica del personale pubblico che deciderà di ricorrere al prepensionamento stimata in circa 70mila unità: 80mila nuovi occupati da aggiungere ai 140mila statali in più promessi dalla legge di bilancio. Trovare impiego a oltre 200mila persone significa abbattere la disoccupazione ufficiale di oltre il ...

Bagno di Romagna - piano di Emergenza : subito alternanza scuola-lavoro e lezioni via web : Il sindaco di Bagno di Romagna ha predisposto un piano scuola per gestire la situazione di emergenza causata dalla chiusura della E45. 'Nella giornata di oggi - spiega Baccini - sono stato in continuo ...

Maltempo - Emergenza freddo : Croce Rossa al lavoro in tutta Italia : Sono migliaia le persone raggiunte ogni sera dalle quasi cento Unità di Strada della Croce Rossa Italiana, che, grazie alla capillarità della propria rete – con le sue oltre mille sedi – riesce a essere presente in ogni scenario di vulnerabilità, in particolar modo nel Sud Italia, dove il gelo e la neve si sono fatti sentire con particolare intensità. Volontari e operatori stanno assicurando cibo, bevande calde, coperte ma anche assistenza ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo - 750 addetti al lavoro per fronteggiare l’Emergenza” : Attivato il numero verde gratuito 800892021 e circa 750 persone del Gruppo FS Italiane al lavoro per assistere chi viaggia e far fronte all’emergenza neve. E’ il gruppo FS, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ad aver predisposto anche per la giornata di domani, 5 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e ...

Boccia : 2019 anno difficile. Bisogna trovare soluzioni per l'Emergenza lavoro : Sempre con tono fermo continua il monito: "Dobbiamo evitare che la preoccupazione si trasformi nel peggior male per il Paese e per l'economia del Paese, ossia in ansia". Boccia torna anche ad ...

Boccia : il lavoro è la prima Emergenza : 12.02 "Sarà un 2019 difficile.Il rallentamento della economia globale e della Germania, la fine del Quantitative Easing e una manovra economica cosiddetta espansiva ma che in questo scenario sarà prociclica, invece di contrastare la frenata".Questo il quadro del presidente di Confindustria,Boccia,sul Corsera. La manovra? Bisogna"aprire tutti i cantieri pronti a partire",afferma.Ci sono "27 grandi opere al di sopra dei 100mln che se si ...

Boccia : «Il lavoro è l'Emergenza ormai dimenticata : con i cantieri avremmo 400 mila posti in più» : Fin dal primo momento abbiamo chiesto il mantenimento, se non il potenziamento, degli strumenti che hanno avuto effetti positivi sull'economia reale. E l'impianto di Industria 4.0 è stato utile per l'...

Maltempo - San Severino : 48 ore di lavoro per l’Emergenza neve : Quarantotto ore di superlavoro ininterrotto per operai e tecnici della municipalizzata Assem Spa di San Severino Marche che ha risposto all’emergenza Maltempo dovuta a una violenta nevicata che ha colpito anche il territorio settempedano. Decine le chiamate da chi e’ rimasto senza luce per ore per difficolta’ sulla linea d’alimentazione dell’alta tensione, dopo un guasto alla rete di distribuzione Enel nei pressi di ...