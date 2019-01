Dopo la denuncia di Magnifico sul razzismo | ' scimmia di merda' | non da noi puntualizza

“Instagram l’ha uccisa” : la denuncia di un padre Dopo che la figlia 14enne si è suicidata : Il racconto alla Bbc del padre di una ragazza morta suicida nel 2017 a 14 anni. L’uomo ha parlato di sua figlia come di una ragazza che “aveva tanto da offrire” e che secondo lui sarebbe morta anche per colpa dei post che su Instagram incoraggiano all’autolesionismo e al suicidio.Continua a leggere

Sorbillo riapre Dopo la bomba e offre la pizza a tutti. "Solo denunciando - Napoli si risolleverà" : Ha riaperto con una festa di popolo la pizzeria Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba fatta esplodere la scorsa settimana. E per festeggiare sono state offerte pizze gratis a quanti si erano dati qui appuntamento e ai turisti di passaggio che non hanno rinunciato a un trancio.Decine e decine sono le pizze marinare che sono state sfornate e offerte in strada. "Noi non ci scoraggiamo - ha detto Gino Sorbillo - e oggi festeggiamo con una semplice ...

Gloria Guida contro le #MeToo : "Se non fai la gattamorta non ti molestano. Assurdo denunciare Dopo anni. Se sei stata zitta finora..." : Anche quest'anno Gloria Guida si piazzerà davanti al televisore, per guardare quel festival di Sanremo a cui il marito Johnny Dorelli ha partecipato per ben 9 volte. Anche se, puntualizza lei, "finora non l'hanno mai chiamato per premiare la sua grande carriera, ed è un peccato. Lo merita". L'attrice e conduttrice ha parlato di questo e molto altro in una lunga intervista rilasciata al Messaggero, nella quale ha presentato la nuova ...

Treviso - 50enne denuncia : "Violentata dai miei soci"/ Stupro Dopo cena aziendale - la replica : "Tutto falso" : "Violentata dai miei soci": 50enne di Treviso denuncia Stupro di gruppo dopo cena aziendale. La replica dei colleghi: "Tutto falso"

Bufera sul ministro Bonafede per il video su battisti : Dopo gli insulti - la denuncia : dopo gli insulti, la denuncia: la Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto sul video pubblicato sul profilo Facebook del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, in cui si riprendono ...

Napoli - crolla il soffitto nella sala parto : Dopo le formiche - nuovi problemi al San Giovanni Bosco. La videodenuncia : Il caso che fece più discutere fu quello della paziente, ripresa con un telefono, ricoperta dalle formiche con il successivo interventi dei carabinieri del Nas. Nel giro di due mesi, altri videodenunce hanno mostrato la presenza di insetti all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Da ieri, tuttavia, si aggiunge un nuovo fatto: il soffitto della seconda sala parto crollato. “L’ospedale ha seri problemi strutturali. Bisogna ...

Taranto - picchia e sequestra la madre : la donna lo denuncia Dopo anni - arrestato 26enne : Taranto - I carabinieri hanno arrestato a Massafra un 26enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali. Vittima la madre, del giovane. I due vivono nella ...

Coltelli e droga in auto - tre persone denunciate Dopo controlli : Coltelli in auto: due denunciati a Brindisi e San Pietro A Brindisi i carabinieri di una pattuglia del Norm hanno fermato un 25enne del luogo che si aggirava in maniera sospetta nei pressi di una ...

Denuncia stupro Dopo festa - indagano Cc : ANSA, - RIMINI, 1 GEN - RIMINI - Una turista francese originaria della Costa d'Avorio è arriva in Pronto Soccorso a Rimini, questa mattina intorno alle 8, dicendo di essere stata violentata da un ...

Forlì : denunciato per violenza sessuale - in casa del dottore materiale peDopornografico : Il 56enne professionista era stato denunciato da una ragazza che aveva raccontato di aver subito violenza sessuale mentre si trovava ricoverata in una clinica. Durante le indagini sono emersi ulteriori e pesanti reati a suo carico visto che le perquisizioni nella sua abitazione hanno portato al ritrovamento di materiale pedo-pornografico.Continua a leggere

Muore Dopo festino - amici denunciati : ANSA, - TORINO, 15 DIC - Un nigeriano di 23 anni è stato trovato morto a Collegno , Torino, , in un'abitazione di via al Molino 5. L'episodio, reso noto oggi dai carabinieri, si è verificato nella ...

Argentina - le prime parole di Juan Darthés Dopo la denuncia dell'attrice : Juan Darthés rompe il silenzio. L'attore argentino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo la denuncia pubblica di Thelma Fardin che l'ha accusato di violenza sessuale per un episodio avvenuto durante l'ultima tappa del tour di "Il Mondo di Patty" nel 2009 in Nicaragua. I due infatti, hanno condiviso le riprese della serie televisiva infantile, in cui interpretavano Giusy, la migliore amica di Patty (Laura Esquivel) e Leandro, il padre di ...

Antibracconaggio : un'altra denuncia Dopo : Detenzione di selvaggina e strumenti di cattura illegali: rischia una pena fino ad un anno di reclusione il 45enne di Capoterra sorpreso in fragranza di reato dal personale del Corpo forestale della ...

Violentata a 9 anni dallo zio racconta tutto alla madre che non denuncia : 6 anni Dopo lui viene arrestato : Abusata dallo zio quando aveva nove anni, una bambina aveva raccontato tutto alla madre che però non aveva avuto il coraggio di sporgere denuncia. La polizia ha eseguito un'ordinanza...