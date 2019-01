Conte | Nessun piano per Italexit

Aquisgrana - la Germania a Conte : 'Il trattato non è contro nessuno' : E su un possibile effetto nocivo sull'economia italiana, sottolinea: "questa non è l'intenzione dell'intesa, né è Contenuta nel testo".

Conte : nessuna manovra correttiva in discussione : ... e cioè il reddito di cittadinanza e la quota 100, ma ha sottolineato che in realtà "abbiamo bisogno di ampi correttivi alle regole che governano la nostra economia e la nostra società". "Dobbiamo ...

Davos - Conte : Pil Italia può arrivare a 1 - 5% nel 2019. Tria : rispettiamo deficit - nessuna manovra correttiva : Lo afferma il ministro dell'economia Giovanni Tria in un'intervista alla Reuters dal forum di Davos a chi gli chiede se ci sarà bisogno di misure aggiuntive visto il rallentamento dell'economia. "...

Davos - Conte : Bce non ha poteri valutari adeguati. Tria : rispettiamo deficit - nessuna manovra correttiva : Lo afferma il ministro dell'economia Giovanni Tria in un'intervista alla Reuters dal forum di Davos a chi gli chiede se ci sarà bisogno di misure aggiuntive visto il rallentamento dell'economia. "...

Italia-Francia - Conte : “Europa batta un colpo su sviluppo dell’Africa”. Bruxelles : “Nessun Paese Ue fa politiche coloniali” : Le tensioni tra Italia e Francia escono dal recinto del dibattito sul franco Cfa, la ‘moneta coloniale’, e si allargano ai rapporti fra l’Unione europea e l’Africa. In un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio ha avanzato la richiesta a Bruxelles “di affrontare il tema dello sfruttamento delle risorse africane e della decolonizzazione“. Un concetto ribadito ancor più chiaramente dal premier Giuseppe Conte: ...

Reddito di cittadinanza - per i disabili nessuna misura ad hoc. E la pensione di invalidità è Conteggiata come entrata : Niente aumento della pensione di invalidità, poche facilitazioni per il nuovo sussidio e soprattutto nessuna misura dedicata a loro in maniera specifica: nel decreto del Reddito di cittadinanza c’è poco per i disabili, che a un certo punto ne erano diventati addirittura l’oggetto della discordia, con la Lega che minacciava il Movimento 5 stelle di non votare il decreto se non fossero state trovate le risorse. L’accordo in maggioranza è stato ...

Conte : "Tav? Nessun compromessoReddito al via - puniremo i furbetti" : Intesa sul decretone, risolti i nodi tra Lega e M5S. Il Consiglio dei minsitri darà oggi il via libera al provvedimento 'clou' del governo gialloverde. A parlarne è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, appena tornato dall'Africa in cui affronta tutti i temi, dai programmi di governo, ai temi internazionali, alla recessione. Segui su affaritaliani.it

Migranti : Conte - ancora nessuna svolta - c'è il rischio concreto che l'Ue frani : "Ieri ho lanciato un grido di allarme. L'Italia vuole un'Europa più forte, responsabile, equa e solidale però a distanza di mesi continuiamo a non vedere nessuna svolta a livello europeo. E così il rischio che l'Europa frani sotto questo peso è molto concreto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Niamey con il presidente nigerino, Mahamadou Issoufou. "Nonostante ...

Migranti : Conte - ancora nessuna svolta - rischio concreto che Ue frani : "Ieri ho lanciato un grido di allarme. L'Italia vuole un'Europa più forte, responsabile, equa e solidale però a distanza di mesi continuiamo a non vedere nessuna svolta a livello europeo. E così il rischio che l'Europa frani sotto questo peso è molto concreto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Niamey con il ...

A Torino in piazza per il Sì alla Tav Conte : la Lega? Nessun problema : Tradotto: lo stop ai lavori non è un'opzione possibile per la Lega tanto più in un momento in cui si moltiplicano i segnali di rallentamento dell'economia. Ma qualche aggiustamento è possibile, ...

Conte - nessun problema su rinvio reddito : ANSA, - ROMA, 11 GEN - "Il differimento del reddito di cittadinanza alla settimana prossimo è dovuto al fatto che è un provvedimento molto complesso, ci stiamo lavorando da mesi e vogliamo farlo bene. ...

Salvini : "Da Conte nessuno sgarbo". Ma adesso tira aria di crisi : I fronti di scontro adesso si fanno tanti. Migranti, Tav , Trivelle, nazionalizzazione delle banche in crisi. Questi sono solo alcuni dei terreni di scontro dove si gioca la partita più dura del ...

Raffaele Mincione : “Conte? Mai conosciuto E da lui nessun beneficio” : «Chi accusa il premier Conte di conflitto di interesse dovrebbe spiegare quale beneficio mi dà il decreto legge, visto che la mia quota vale zero e se nazionalizzano la banca varrà meno di zero». Raffaele Mincione, uomo d’affari e finanziere entrato in Carige un anno fa con il 5,4% e ancora azionista dell’istituto con poco meno del 5%, alle ultime ...