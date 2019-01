Brasile | crollo diga | 354 dispersi

Crollo della diga in Brasile - è dramma : nove morti e “poche speranze” per 300 dispersi : Il Crollo nel sito minerario della compagnia Vale nel Minas Gerais a una sessantina di chilometri da Belo Horizonte. Poche le speranze di trovare sopravvissuti all'ondata di acqua e fango che ha sepolto il villaggio sottostante. E c'è già chi parla di "tragedia annunciata".Continua a leggere

Crollo diga in Brasile - Greenpeace : “Il governo e le società minerarie non hanno imparato dagli errori” : Il presidente Jair Bolsonaro ha reso noto che oggi si recherà sul in sito minerario nello stato di Minas Gerais, in Brasile, investito ieri da un’ondata di fango a causa del Crollo di una diga: “La nostra principale preoccupazione al momento è di assistere le potenziali vittime di questa grave tragedia“, ha scritto su twitter. Il giornale Folha de S.Paulo ha denunciato che il rischio di Crollo era stato menzionato in una ...