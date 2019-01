Autorizzazione a procedere contro Salvini | M5S verso il sì secondo Gianluigi Paragone

Diciotti - Salvini : “Deciderà il Senato - sono tranquillo. M5S vota Autorizzazione a procedere? Non ci saranno crisi” : “Abbiamo tanto da fare, tanto da lavorare, tante tasse da abbassare, quindi non ci sono crisi, problemi dietro l’angolo, io sono assolutamente tranquillo”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica all’ipotesi avanzata da alcuni grillini di votare sì al Senato per l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti. Ai giornalisti che gli chiedono se indicherà alla Lega cosa votare, Salvini, risponde: ...

M5S verso il sì all'Autorizzazione a procedere per Salvini : Il Movimento 5 Stelle va verso il sì all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti. Se da Luigi Di Maio non arriva anche una posizione ufficiale, ad annunciarlo è il senatore Gianluigi Paragone alla trasmissione "Accordi & Disaccordi"."Credo che Matteo Salvini abbia già deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche esiste. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia ...

Caso Diciotti - Paragone : “Il M5s voterà sì all’Autorizzazione a procedere” : Il senatore del M5s Gianluigi Paragone annuncia che il Movimento voterà sì alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, riguardo al Caso Diciotti. Paragone ha parlato durante un’intervista ad Accordi&Disaccordi, che andrà in onda alle 22,45 sul Nove. “Credo che Matteo Salvini abbia già deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche esiste – ha aggiunto il ...

Diciotti : chiesta Autorizzazione a procedere su Salvini - lui cita 'la difesa della Patria' : Nel corso delle ultime ore è esplosa una polemica mediatica che vede ancora una volta Matteo Salvini finire sulle pagine dei principali quotidiani e siti d'informazione. Nello specifico, il ministro dell'interno ha dichiarato online che il Senato dovrà esprimersi in merito alla richiesta avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania, ovvero l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il leader del Carroccio per i reati di 'sequestro di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Gennaio : In Parlamento la richiesta di Autorizzazione a procedere : Indagine sul leghista L’alleato nei guai: ora M5S dovrà decidere chi salvare Entro un mese la Giunta per le autorizzazioni dovrà rispondere al Tribunale dei ministri: determinante il voto 5 Stelle di Ilaria Proietti Comunisti col Rolex di Marco Travaglio Essendo poco pratici del ramo, prendiamo ogni giorno diligenti appunti su caratteristiche e requisiti della sinistra italiana in piena riscossa contro il governo destrorso che stanzia 7 ...

Caso Diciotti - chiesta Autorizzazione a procedere per Salvini. Il Ministro : "Sono pronto all'ergastolo" : Nuova diretta Facebook per Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, dal suo Studio al Viminale, ha mostrato alle telecamere i nuovi atti che gli ha inviato il Tribunale di Catania, sempre in merito alla vicenda Diciotti. Caso Diciotti: i fattiNella notte tra il 15 ed il 16 agosto due motovedette della Guardia Costiera italiana salvarono 190 migranti che si trovavano a bordo di un gommone in acque Sar maltesi, a 17 miglia nautiche dall'isola di ...

Diciotti - chiesta l'Autorizzazione a procedere per Salvini | Grasso : rinuncerai all'immunità? : Il ministro: "Ci riprovano, io non cambio idea. Mi dichiaro colpevole di aver fermato lo sbarco". Si muove anche l'Anm: "Salvini delegittima i magistrati". L'ex presidente del Senato incalza il vicepremier sulla sua immunità

Diciotti - chiesta Autorizzazione a procedere per Salvini. Scontro con l'Anm : ... in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell'autorità politica". Capo immigrazione, Salvini bloccò catena ...

Diciotti - chiesta l'Autorizzazione a procedere per Salvini | "Ci riprovano" : Il leghista affida la sua difesa a un video su Facebook: "Lo confesso e lo ammetto: ho bloccato la procedura di sbarco dei migranti. Mi dichiaro colpevole"

"Processate Salvini" - il Senato dovrà votare l'Autorizzazione a procedere : Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro...

Il tribunale dei ministri ha chiesto l’Autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : Per la vicenda dei migranti a bordo della nave militare Diciotti: ora il Senato dovrà decidere se autorizzare il proseguimento delle indagini

