Venezuela | Maduro ringrazia Pompeo per riunione Consiglio di sicurezza Onu e

Venezuela - scontro fra Guaidò e Maduro : I “due presidenti” difendono con forza le loro ragioni, sostenuti, rispettivamente, da Usa e Canada e da Russia e Cina

Venezuela - Guaidò : ” No a mediazione di Messico e Uruguay. Elezioni subito”. Maduro : “Questo è un golpe degli Usa” : Il presidente in carica guarda con favore alla proposta di medazione di Messico e Uruguay. Quello che si è autoproclamato no perchè non partecipa “a dialoghi inutili e dilatori”. Continua la guerra di dichiarazioni fra i “due presidenti” del Venezuela: Juan Guaidò, il presidente del Parlamento che ha assunto le funzioni dell’esecutivo, ha rilanciato la protesta di piazza per chiedere Elezioni immediate, mentre Nicolas ...

In Venezuela muro contro muro. Guaidò chiede le urne ma Maduro denuncia il golpe : Venezuela nel caos dopo l'autoproclamazione di Guaidò, sostenuto dagli Usa. Il presidente dell'assemblea nazionale in un messaggio invita i Venezuelani ad "avere fiducia nella nostra azione" e "non permettere che si spenga la fiamma della speranza". Maduro non cede, caccia gli americani dal Paese e chiama in piazza i suoi sostenitori.Gli Usa chiedono per domani un Consiglio di Sicurezza. Il bilancio degli scontri è di almeno 26 ...

Venezuela nel caos - Maduro : Guaidò agente degli americani. Personale ambasciata Usa lascia il Paese : Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha ribadito oggi a Caracas che il presidente del Parlamento, Juan Guaidò, che si è auto proclamato presidente, 'è un agente dei gringos' americani. In una ...

Venezuela - miliziani legati a Putin inviati a difesa di Maduro : Un gruppo di contractor , miliziani, privati collegati al Cremlino sono volati in Venezuela per rinforzare la sicurezza del presidente Nicola Maduro, secondo fonti citate dall'agenzia britannica ...

Venezuela - Maduro apre ma Guaido'rifiuta : 18.58 Il presidente Venezuelano, Maduro, si è detto "pronto a incontrare Guaido'", il capo dell'opposizione e autoproclamato presidente del Paese. Ma Guaidò ha respinto la proposta: "No a un falso dialogo", ha dichiarato. Il Messico si era offerto di ospitare il negoziato. In un comizio a Caracas Guaido' ha fatto appello per una "rivoluzione pacifica e civile senza precedenti: torneremo nelle strade da domani con incontri in piazza e da ...

Sul Venezuela l'Italia prenda posizione - contro Maduro. Parla Quartapelle : Nel momento che la Gran Bretagna uscirà dall'Unione europea noi noi Europa rimarremo scoperti sul tema della politica estera dei rapporti con l'Africa di un partner fondamentale, che era appunto la ...

Venezuela - Spagna : «Elezioni subito o riconosciamo Guaidó». E Berlino : «Maduro non è leader legittimo» : Madrid chiede di convocare nei tempi più brevi elezioni che rispettino gli standard democratici. Il portavoce di Merkel: «Auspicio che l'Europa parli a una sola voce»

L’esercito decide chi vince il Venezuela. Per ora sta con Maduro : Roma. Non c’è stata la spallata dei vertici delle Forze armate al regime di Nicolás Maduro. Almeno fino a ieri sera lo sgambetto di qualche generale in servizio (con truppe al seguito) al governo chavista non è arrivato. Il ministro della Difesa Vladimir Padrino, da dieci anni uno dei più potenti es

Venezuela sotto attacco. Guaidò sfida Maduro : Una crisi dovuta sostanzialmente a due fattori: la costruzione di un'economia basata quasi esclusivamente sul petrolio e il boicottaggio economico imposto dagli Stati Uniti. Ora assistiamo dunque a ...

Venezuela - Juan Guaidò ringrazia Matteo Salvini per il sostegno - offre l'amnistia a Nicolas Maduro : Nell'Italia spaccata sul Venezuela, con i 5 Stelle che si trincerano dietro il politichese, con Giuseppe Conte ed Enzo Moavero che fanno gli equilibristi della diplomazia, a prendere una posizione è stato Matteo Salvini, che si è espresso contro la presidenza chavista di Nicolas Maduro. A ringraziarlo per questo è Juan Guaidò, presidente del Parlamento del Venezuela e autoproclamato presidente ad interim della ...

Venezuela - l'ira di Maduro : "Via i diplomatici Usa - follia Trump imporre un fantoccio" : Venezuela sempre più nel caos dopo il leader dell'opposizione, Juan Guaidó, si è autoproclamato presidente. Una Ong denuncia: "Almeno 26 le persone morte nelle proteste di piazza"

Venezuela nel caos - almeno 26 morti. Guaidò offre amnistia a Maduro - : Continuano gli scontri a Caracas e nel Paese sudamericano. All'Osa, organizzazione degli Stati americani, una mozione a sostegno del leader dell'opposizione che si è autoproclamato presidente ha ...

Il Venezuela si spacca tra Maduro e Guaidò e spacca il mondo : L'esercito con Maduro e la Costituzione con Guaidò. Dopo l'autoproclamazione del leader dell'opposizione democratica Juan Guaidò a guida del Paese, il Venezuela è diviso in due ed è sempre di più ...