Juve | grana Benatia | vuole partire!

Frasi contro la Juve - deferito il presidente del Torino Cairo ed il club granata : Il Torino è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, nelle ultime ore altra brutta notizia. Nel dettaglio il presidente Cairo è stato deferito per le dichiarazioni sugli arbitri dopo il derby perso con la Juventus. La comunicazione arriva direttamente dalla federcalcio precisando che il Procuratore Federale – esaminate le dichiarazioni rilasciate lo scorso 17 dicembre e rilevato che non sono state ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS/ Ultime notizie - il blaugrana Jordi Alba nel mirino ma solo per giugno : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 6 gennaio 2019: spunta l'idea Jordi Alba dal Barcellona ma solo per la finestra di giugno del mercato.

Torino-Juventus : bianconeri col volto di Mandzukic - i granata sono maturi : Il derby della Mole è stato archiviato: 0-1 di rigore , con Cristiano Ronaldo autore del gol numero 5.000 della storia bianconera. Il punteggio, però, non rende onore al merito granata. La squadra di ...

Torino-Juventus - il bruttissimo gesto di Ronaldo e clamoroso rigore non concesso ai granata [VIDEO] : Torino-Juventus – Si è concluso l’anticipo serale valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, partita equilibrata quella nel derby tra Torino e Juventus, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma alla fine un’ingenuità di Zaza è costata cara ai granata, decide un rigore di Cristiano Ronaldo nel secondo tempo. Ma non sono mancati gli episodi da moviola, in particolar modo proteste granata per un ...

Serie A - Torino-Juve 0-1 : un rigore di Ronaldo stende i granata : Ronaldo , J, Ammoniti: Zaza, Ansaldi , T, ; Pjanic, Can, Ronaldo, Perin , J, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Torino-Juventus - proteste dei granata : Zaza atterrato in area di rigore [VIDEO] : Torino-Juventus, l’atterramento in area di rigore di Zaza da parte di Alex Sandro sta facendo molto discutere in casa granata Torino-Juventus, un derby che si rispetti porta con sè alcune polemiche arbitrali, nonostante l’utilizzo del Var che dovrebbe certificare il buon operato dell’arbitro. Al di là dell’ironia però, c’è stato un caso da moviola durante la gara odierna, l’atterramento di Zaza da parte ...

Torino-Juventus - infortunio Sirigu : inizia male il derby per i granata : Torino-Juventus, infortunio Sirigu: il portiere granata è rimasto contuso dopo uno scontro con Emre Can Torino-Juventus, infortunio Sirigu: il portiere della Nazionale è stato costretto a lasciare il campo dopo meno di 20 minuti di gioco durante il derby della Mole. Il calciatore granata a seguito di uno scontro con Emre Can ha riscontrato un problema alla schiena che lo ha costretto a chiedere il cambio a mister Mazzarri. Al posto di ...

Derby di Torino - spunta lo striscione dei tifosi granata ''Juventus Football Clan'' : Si infiamma sempre di più il Derby della Mole, i tifosi del Torino hanno esposto nei pressi dello Stadium lo striscione '' Juventus Football Clan ''. Il 197esimo Derby di Torino , in programma stasera ...

Torino-Juve : per i granata una vittoria nelle ultime 40 gare : La Juve, come ricorda La Gazzetta dello Sport , sta polverizzando i record d'Italia: non perde in trasferta da oltre un anno.

Torino-Juventus - striscioni tifosi granata : “Juventus Football Clan” : TORINO JUVENTUS striscioni- Dopo alcuni striscioni d’insulti dei tifosi della Juventus nei confronti del Torino, oggi alcuni supporters granata hanno risposto con uno striscione con chiare offese a club bianconero: “Juventus Football Clan“. Questa la scritta comparsa in uno striscione nei presso di un cavalcavia. Come detto, in precedenza, gli ultras della Juventus avevano dato […] L'articolo Torino-Juventus, striscioni ...

Manifesti ‘topi granata’ : Daspo a 7 ultrà della Juventus [FOTO] : Sono stati identificati gli autori dei Manifesti con pesanti sfottò nei confronti dei tifosi del Torino comparsi nei giorni scorsi. Si tratta di sette tifosi della Juventus, che sono stati sottoposti a Daspo dal questore di Torino, Francesco Messina. “La condotta – si legge in una nota della Questura – rappresenta un incitamento o un’induzione alla violenza e può contribuire ad innalzare l’animosità tra le due ...

Torino-Juventus - pesanti manifesti contro tifosi granata : 7 Juventini sottoposti a daspo : Sono stati identificati gli autori dei pesanti manifesti, affissi nei giorni scorsi nella città di Torino, destinati ai tifosi granata. Si tratta di sette sostenitori della Juventus, che, una volta ...

Torino-Juventus - la risposta dei tifosi granata infiamma il derby : Torino-Juventus, si avvicina il derby valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, una partita importante dal punto di vista della classifica ma anche sentitissima tra le tifoserie. Nelle ultime ore erano apparsi una serie di cartelli, appesi dai tifosi della Juventus, in cui era illustrata la mano di un sostenitore bianconero intento a gettare in un tombino un topo vestito con la maglietta numero 12 del Toro con la seguente ...