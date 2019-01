Incontro sulla Xylella | Zaccaria | «I fasanesi non cadano nella trappola»

Bufera sulla deputata M5S per un Incontro No Vax alla Camera. La ministra Grillo si dissocia : Va all'attacco anche Mara Carfagna di Forza Italia: 'Condivido le preoccupazioni venute dal mondo delle professioni e della scienza, oltre che dalla politica, di chi pensa sia sbagliato che la Camera ...

Ragusa - Incontro dei commercialisti sulla legge di bilancio : E' stato Ernesto Gatto, il relatore della nuova legge di bilancio, nel corso di un incontro tenuto a Ragusa dall'associazione nazionale commercialisti

Il Presidente Ghirelli a Lucca per Incontro sulla Lucchese : Il Presidente Ghirelli sara’ a Lucca per incontri. ” Dopo aver letto le ultime notizie sulla Lucchese sono preoccupato– spiega Ghirelli – giovedì 3 gennaio, infatti, sarò a Lucca dove incontrerò Arnaldo Moriconi auspicando di avere un quadro completo sul club”. Sono ore difficili per alcuni club del campionato di Serie C, la Reggina ha risolto i problemi mentre il Pro Piacenza va verso la radiazione, ...

A Certaldo un Incontro sulla Basilica della Natività : ... sotto l'intonaco, di un angelo, il settimo della Basilica, facente parte di un ciclo di mosaici del 1167, ritrovamento la cui notizia fece letteralmente il giro del mondo. Coordinerà l'incontro la ...

Incontro Conte-Juncker sulla Manovra - Economia italiana - spettro recessione? - Il dibattito sull'ecotassa : Oggi a Focus Economia: Oggi pomeriggio a Bruxelles Incontro tra il presidente della Commissione UE JeanClaude JUNCKER e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe CONTE. Spread in deciso ribasso dopo che sono ...

CONI - passi avanti dopo l’Incontro odierno sulla riforma? Carlo Mornati è fiducioso - Giovanni Malagò non parla : Carlo Mornati, segretario generale del CONI, raggiunto dall’ANSA al termine dell’odierno incontro sulla riforma del Comitato olimpico italiano, si è detto fiducioso per il prosieguo della trattativa che porti ad un risultato soddisfacente per tutte le parti in questione. Bocca cucita invece dal numero uno Giovanni Malagò. Mornati ha dichiarato: “Il fatto che ci sia una riforma successiva è scontato se restano questi i ...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso - passi avanti a ogni Incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo sulla stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. A margine del G20 Conte ha visto Jean-Claude Juncker e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra ...

Giornata Nazionale Parkinson - al Neuromed un Incontro informativo sulla patologia a supporto di pazienti e famiglie : Un paziente su 4 ha meno di 50 anni e il 10% ha meno di 40 anni, questo soprattutto perché oggi la scienza è in grado di porre una diagnosi ai primi sintomi, quando la malattia è ancora in fase molto ...

Incontro arbitri-allenatori sulla Var : È cominciato l'Incontro tra gli arbitri e gli allenatori di Serie A sullo stato di attuazione della Var. Nel corso della riunione, che si sta svolgendo presso la sede della Lega Serie A a Milano, i ...